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Мая Манолова подхвана топлинните счетоводители, издаде първите актове ВИДЕО

Новият председател на КЗП обяви план за действия срещу спекулата и „потребителския хаос“

18.09.2026 | 18:15 ч. 6
Снимка: Скрийн фейсбук

Снимка: Скрийн фейсбук

Мая Манолова, новият председател на Комисията за защита на потребителите, обяви, че вече е започнала с писането на актове – от ден едно на новия за нея пост в регулатора.

"Спекулантите и скандалните пракитки съм си записала  собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да", заяви на брифинг Манолова.

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И списък с поне 40 проблема в политиката по защита на потребителите. И си признавам, че обогатиха това, което знам за потребителския хаос.
Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да  да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има, поясни тя. 

Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт, каза новият шеф на КЗП. 

 

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Тагове:

Мая Манолова подхвана топлинните счетоводители актове
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