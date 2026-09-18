Мая Манолова подхвана топлинните счетоводители, издаде първите актове ВИДЕО

Мая Манолова, новият председател на Комисията за защита на потребителите, обяви, че вече е започнала с писането на актове – от ден едно на новия за нея пост в регулатора.

"Спекулантите и скандалните пракитки съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да", заяви на брифинг Манолова.

И списък с поне 40 проблема в политиката по защита на потребителите. И си признавам, че обогатиха това, което знам за потребителския хаос.

Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има, поясни тя.

Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт, каза новият шеф на КЗП.