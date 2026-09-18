Дигитален авторитаризъм: Руското приложение MAX следи милиони руснаци

През последните 18 месеца милиони руснаци бяха принудени да инсталират ново приложение на телефоните си - лилаво-син бутон, предназначен за съобщения и плащания, наречен Max.

Властите го представят като патриотична алтернатива на Telegram и WhatsApp, а руски знаменитости го популяризират в рап клипове и хумористични скечове. Това лято то се превърна в най-използваното приложение за съобщения в страната, пише The Guardian.

приложението е продукт на VKontakte - руска компания за социални медии, която е тясно свързана с руската държава. Твърди се, че руският президент Владимир Путин притежава косвен дял в Max.

Суперприложение в едно

Max е руската версия на "суперприложение“, обединяващо екосистема от услуги в единна платформа. То служи като среда за множество "миниприложения“, които вече улесняват ежедневието в Русия - банкови приложения, услуга за съобщения, целяща да замени Telegram, както и приложения за важни държавни услуги. Най-известното суперприложение в света е WeChat - китайската платформа "всичко в едно“, която улеснява държавния социален контрол.

Но докато WeChat се развиваше в продължение на десетилетия, успоредно с другите мерки за интернет контрол в Китай, Max беше наложено на население, което някога се радваше на сравнително свободен достъп до интернет.

Техническият анализ разкри по-пълна картина на мощните възможности за следене, с които разполага Max. Според Роя Енсафи, доцент по компютърни науки в Мичиганския университет, те на практика представляват "задна вратичка“ към цялата екосистема от мини-приложения на устройството на всеки потребител.

"През последното десетилетие наблюдаваме как Русия засилва контрола си върху интернет. Max представлява най-хитрата, но и най-страшната тактика, използвана от авторитарни правителства“ за следене на гражданите", казва Енсафи.

Дигитален авторитаризъм

По думите на преподавателя, Max е "модел, който всяко правителство може да последва“ по пътя към дигиталния авторитаризъм.

Това е върхово постижение в сферата на технологиите, към което скоро може да се стремят правителства като тези на Иран, Казахстан и Индия.

Екипът на Енсафи успява да изтегли версията на приложението, използвана в Русия. Установено е, че Max може да прави екранни снимки на устройствата на потребителите, включително на съдържанието в мини-приложенията и всичко това без тяхно знание. Приложението има достъп до цялата информация, съхранявана в тези мини-програми, както и до съобщенията и данните за плащания. То може да действа от името на потребителите, без те да подозират за това.

Възможно е дори вмъкването на код в мини-приложенията, което според Енсафи означава, че руското правителство би могло да използва Max за извършване на кибератаки.

Изследването им внася нова яснота в продължаващия дебат относно възможностите за следене на Max. От решаващо значение, както отбелязва Енсафи, е фактът, че приложението не може да проникне в платформи като Telegram и WhatsApp, ако потребителите ги имат инсталирани. Русия обаче е забранила и двете.

Много руснаци, работещи в държавни институции или свързани с тях, на практика са принудени да използват приложението. Длъжностни лица, служители в публичния сектор, студенти, учители и дори ученици са подложени на натиск да прехвърлят комуникацията си в тази платформа.

Учител от Москва разказа, че персоналът в училището му е получил нареждане да премине към Мах след указания от градските власти.

"Директорът на училището ни извика през март миналата година и ни каза директно: отсега нататък всичко минава през Мах. Това включваше чатовете с родителите, изпращането на домашни работи и всякаква друга училищна комуникация“, сподели учителят.

"Реално нямаш възможност да откажеш, така че в крайна сметка просто започваш да използваш приложението“, добави той.

Даниил, студент в Санкт Петербург, разказа, че е изтеглил Max неохотно малко преди началото на учебната година, след като бил информиран, че достъпът до университетските сгради или общежитията ще бъде отказан на студенти без QR код, генериран чрез приложението.

Той сподели, че е имал опасения относно сигурността и защитата на личните данни в приложението, но е сметнал, че няма голям избор, ако иска да продължи да влиза в кампуса.

Кой ползва приложението?

Сред руския елит използването на Max често изглежда до голяма степен показно, тъй като Telegram и Signal продължават да се използват масово за ежедневна комуникация, твърдят няколко добре информирани личности и видни бизнесмени.

Човек от най-близкото обкръжение на Кремъл разказа, че той и няколко негови приятели са си купили втори телефони единствено за инсталирането на Max, докато продължават да използват основните си устройства и предпочитаните от тях приложения за съобщения както преди.

"Всичко това е за пред хората. Никой в ​​политиката реално не го използва“, заяви въпросното лице при условие за анонимност.

Max все още не е изместил Telegram като основен източник на новини за руснаците. Публичните канали, използвани от медии, блогъри и длъжностни лица за разпространение на новини и коментари сред широка аудитория, остават много по-слабо развити в Max; там само малък брой канали са успели да съберат аудитория, съпоставима с тази на най-големите канали в Telegram.

Няколко потребители на Max споделиха пред The Guardian, че по отношение на дизайн и функционалност приложението силно наподобява Telegram, отдавна утвърдилата се като най-популярна платформа за съобщения в Русия, но същевременно изразиха сериозни опасения относно поверителността и следенето.

"Когато използваш Max, имаш усещането, че никога не знаеш кой друг може да те наблюдава“, казва Николай, 34-годишен консултант от Москва.

Макар приложението да изглежда модерно и добре направено, Николай отбелязва, че в употребата му винаги има нещо леко зловещо.

Успехът на Русия в бързото налагане на Max трябва да послужи като "сигнал за събуждане“, смята Енсафи. Китай достигна до сегашното си състояние на дигитален авторитаризъм в продължение на 35 години. Русия обаче въведе тези мащабни ограничения, насочвайки хората към контролиран от държавата интернет - само за едно десетилетие.

"Светът се променя, инфраструктурата на личната комуникация се променя, а натискът от страна на авторитарните правителства е изключително агресивен“, казва преподавателят.