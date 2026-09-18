Брюксел: Канада иска да се включи в заема за подкрепа на Украйна

Канада се стреми да се присъедини към заема за подкрепа на Украйна от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро, съобщи Европейската комисия в петък, цитирана от Euronews.

"Мога да потвърдя, че Канада е изразила интерес да се присъедини към заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро“, заяви говорител на Комисията пред журналисти и добави: "Работим активно с Канада и съответните технически преговори са в ход.“

Лидерите на ЕС инициираха този заем, за да покрият две трети от финансовите и военните нужди на Украйна за 2026 и 2027 г., като останалата част се поема от други западни съюзници.

До момента Брюксел е отпуснал близо 15 милиарда евро, като скоро се очакват още траншове.

Сумата от 90 милиарда евро се набира чрез съвместно теглене на заеми и генерира годишни разходи за лихви в размер на около 3 милиарда евро, които ще бъдат покривани пропорционално от 24 държави членки. (Унгария, Словакия и Чехия си осигуриха възможност да не участват в схемата.)

Евентуалното включване на Канада ще позволи на Украйна да закупува оръжия и боеприпаси от канадски отбранителни компании, заобикаляйки изискването за произход "Произведено в Европа“, което е в сила за тази кредитна линия. От своя страна, Отава ще трябва да поеме част от разходите за лихви (възлизащи на 3 милиарда евро) в зависимост от това до каква степен нейните фирми ще се възползват от схемата.

Конкретните параметри на канадското участие все още са обект на преговори.

"Колкото повече държави участват, толкова по-добре. Това може да гарантира, че Украйна ще получи най-доброто и най-подходящото оборудване за нуждите на своята отбрана“, отбеляза говорителят на Комисията.

Обединеното кралство, един от основните донори на Украйна - стана първата държава извън ЕС, която се присъедини към програмата за подкрепа през юли.

Новината идва в момент, когато Киев разчита на съюзниците си за покриване на нарастващия бюджетен дефицит - проблем, който се задълбочава вследствие на ескалацията от страна на Русия и блокадата в Черно море.

Брюксел се опитва да уточни какъв точно е обемът на допълнителните нужди на Украйна и е призовал други партньори да се включат по-активно. Наскоро Норвегия обяви, че ще предостави 9 милиарда долара за периода до 2027 г.

"Наистина е важно нашите партньори, споделящи същите възгледи, също да последват този пример, включително Канада и Обединеното кралство“, заяви говорител на Комисията.

"Това е въпрос, който обикновено обсъждаме редовно с тях", каза още говорителят.

Решението на Канада да се присъедини към схемата се разглежда като част от динамичния процес на разширяване и задълбочаване на връзките между Отава и Брюксел. Тази седмица председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане първият "асоцииран член“ на блока.