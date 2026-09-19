В столична хлебопекарна: 2 евро е цената на 500 грама бял хляб

Увеличението на цените на горивата и продуктите ще доведе до поскъпване на хляба. В това са категорични представители на бранша. Според министъра на земеделието и храните обаче няма причина за повишаване на цените.

2 евро - това е цената на 500 грама бял хляб в столична хлебопекарна. Собственикът казва, че ще се наложи да повиши цените заради поскъпването на продуктите и нарастващите производствени разходи.

"Ние предлагаме хляб само с квас и брашна без подобрители. Той е изцяло ръчно направен, затова няма как да бъдем конкурентоспособни на заводите и масовото производство", каза собственикът на хлебопекарни Невена Айвазова.

Според министъра на земеделието и храните Пламен Абровски обаче не би трябвало да има поскъпване, защото държавата е осигурила необходимата финансова подкрепа за зърнопроизводителите.

"Самият факт, че в условията на абсолютен бюджетен дефицит успяхме да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители заради разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 година, както и заради разликата в цената на торовете през същия период, е изключителен успех. Румъния няма да предостави средства по тази линия, а Гърция ще отпусне на своите производители едва 40 милиона евро", подчерта Абровски.

Ползите от тази помощ обаче невинаги се усещат на търговския щанд заради допълнителните разходи, които бизнесът трябва да покрива.

"Ние не сме земеделци и тази помощ няма да ни се отрази по никакъв начин. Имаме разходи за наеми, електроенергия, работни заплати и суровини", добави Айвазова.

"Не сме повишавали цените. Последната актуализация беше през януари и оттогава не сме увеличавали цените на хлебните продукти, но това предстои. Със сигурност преди Нова година отново ще се наложи да ги актуализираме, за да можем да се задържим на пазара. Ще се увеличат, но не повече от 10%", обяви тя.

От бранша настояват да бъде въведена нулева ставка на данъка върху добавената стойност, за да не се стигне до сериозно поскъпване на хляба.