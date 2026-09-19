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Възрастна двойка е пребита до смърт в разложкото село Бачево

Жената е починала, заподозреният роднина е задържан

19.09.2026 | 17:13 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Жена на 76 години е починала, а мъж също на 76 години е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев” в Разлог след нанесени им удари с тъп предмет при възникнал скандал с техен 72-годишен роднина в разложкото село Бачево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът за двамата, които са били в безпомощно състояние в двора на къща в селото, е получен около 10:28 часа. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че мъжът и жената са жители на село Бачево.

По първоначална информация вечерта на 18 септември между двамата и техния 72-годишен роднина е възникнал скандал, при който им е нанесъл удари с тъп предмет.

Мъжът е задържан. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая

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