Борисов: Отново не могат да започнат изречение без ГЕРБ и без мен ВИДЕО

„Никой не пита за „Боташ“, за милиардите, които са пропилени и продължават да се пропиляват. Никой не пита защо излизаме от газовите и петролните находища и ги подаряваме. Никой не пита. Това си е тяхна работа, аз не се бъркам. Но когато говориш за мантинели, има само един въпрос – има ли експертиза, отговарят ли на стандарта, който е задала АПИ“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред актива на партията в Бургас.

Той коментира изнесената в петък информация от вътрешния министър Иван Демерджиев връзките между фирми, свързани с обществени поръчки за мантинели, полетите на Делян Пеевски и Владислав Горанов, който се явявал наемодател на едно от дружествата. Борисов отхвърли опитите темата да бъде свързвана с него.

„Изобщо не искам да се вкарвам, защото те нямат откъде да се отскочат за президентските избори и отново нямат започнато изречение без ГЕРБ и Бойко Борисов. Те не могат да формулират изречение без ГЕРБ и без Борисов“, каза той.

„Не искам да харча никаква енергия на тези млади и опитни хора, искам да си вкарал партията там, където ѝ е мястото", продължи Борисов и също даде пример: "Слави Василев е приватизирал чрез баща си, и кара „Порше“-то, най-големия и единствен завод за хладилници. Уволнил е работниците, подарил е производството на западни компании или каквито и да е, и доколкото ми казаха, извинявам се, ако не е верно, сега този завод, е офис сграда. Ако е така, всяка офис сграда, всеки нейн наемател, плаща наем на месец. Значи ли, че Румен Радев разделя пари с него", попита Борисов, адресирайки примера към Демерджиев.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че според него партията трябва да се върне към по-ясно дясно и консервативно политическо позициониране, с акцент върху бизнеса, предприемачеството и финансовата дисциплина.

„На мен ми трябва партия, която е на съмишленици, партия на бъдещето, на бъдещите 5-10 години“, каза той.

„ГЕРБ трябва да се върне там. Времето може да е още година, може да е още две, да взимаш заеми, над 20 и кусур милиарда, понеже много обещаваха, говорят – взели заеми. Тези заеми ще ги връщаме ние“, заяви Борисов.

Той каза, че партията трябва да защитава предприемачите и работещите и да настоява за по-ефективна администрация чрез дигитализация.

„Искаме да сме бързи, искаме да сме иновативни, искаме да дадем на предприемача максимална сигурност. Администрацията, всички говорят как ще се съкращава и увеличава. Дай да я направим поне по-ефективна“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви още, че ГЕРБ трябва да има дългосрочна стратегия и да не разчита на обещания за повече разходи.

„Ние искаме да сме партията, която да каже как ще ги произведем, как ще ги добием, какво ще направим с тази икономика, с тази технология, коя иновативно и бързо добре ще влезе, за да направи такива доходи, че да си го позволяваме“, каза той.

По думите му партията трябва да бъде „консервативна, не на приказки, с програми, с ясно решение за всеки“. „Преди 20 години никому неизвестни хора направих известни“, добави Боиросов и отправи послание към членовете на партията: „Който иска да си ходи от ГЕРБ, да си отива днес“.

Относно предстоящата президентска кампания, Борисов посочи: „Вижте, предизборната кампания започна с наркодилъри и педофили. Как ще ни обединят тези хора?“.

"Партията ми, както виждате, набира мощ, вижда, че от тези нищо не става, изключително слаби, дори техните говорители“, заяви Борисов и в заключение добави: "Има една приказка: „Не пожелавай жената на ближния, защото може да стане твоя“. Радев пожела властта от Борисов и тя стана негова, сега ние си стягаме партията".