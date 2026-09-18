Путин удари две западни компании: Русия поема контрола над активите им

Русия пое контрол върху местните активи на "Нестле" SA и "Ошан", като постави дяловете им в руски предприятия под временно управление, съобщава Bloomberg. Путин разпореди дяловете в активите да бъдат предадени на AO L.E.V. Menedzhment – компания, регистрирана в Москва през 2024 г.

От 2023 г. насам Русия използва механизма за временно управление, за да поеме контрол над активи, принадлежащи на компании от държави, които счита за "неприятелски".

Русия пое контрола над местните активи на швейцарския хранителен гигант Nestle SA и френската верига супермаркети Auchan, като постави дяловете им в руски предприятия под временно управление.

Според Йейлския институт по мениджмънт над 1 000 компании са напуснали Русия или са ограничили дейността си, откакто през 2022 г. започна войната на Кремъл срещу Украйна. Въпреки това много мултинационални компании, включително PepsiCo Inc. и Mondelez International Inc., продължават да оперират в страната.

Руските власти вече наложиха временно управление върху активи,

принадлежащи на чуждестранни компании, включително Danone SA и Carlsberg A/S, като някои от тези предприятия по-късно бяха продадени на собственици, свързани с Кремъл.

"Нестле", която оперира в Русия от 90-те години на миналия век, намали дейността си след 2022 г., като преустанови някои марки и спря несъществения внос и износ, рекламата и капиталовите инвестиции. По-рано тази година малко известната компания KS Logistics поиска от Путин да постави местните структури на "Нестле" под временно управление, съобщи вестник "Коммерсант" – ход, който потенциално би могъл да проправи пътя за промяна в собствеността.

"Ошан" беше сред първите големи западни търговски вериги, които се разшириха в Русия, като откриха първия си магазин там през 2002 г. Търговецът продължи да разширява присъствието си и сега управлява 230 супермаркета и хипермаркета в цялата страна, според уебсайта му.