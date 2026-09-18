Пеевски към Демерджиев: Ще го кача на космически кораб и ще го закарам на Марс

Лидерът на ДПС Делян Пеевски веднага отговори на нападките от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев, че дружества касички са спонсорирали пътуванията му в чужбина.

Депутатът добави, че по този повод ще сезира прокуратурата.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", каза лидерът на ДПС.

Пеевски определи твърденията на вътрешния министър като "измислици".

"Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев", категоричен е Пеевски.

Лидерът твърди, че той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.

Той коментира и мерките на правителството за високите цени на горивата.

"Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", каза Пеевски.