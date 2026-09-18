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Пеевски към Демерджиев: Ще го кача на космически кораб и ще го закарам на Марс

Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев, каза лидерът на ДПС

18.09.2026 | 11:48 ч. Обновена: 18.09.2026 | 11:48 ч. 43
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски веднага отговори на нападките от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев, че дружества касички са спонсорирали пътуванията му в чужбина.

Депутатът добави, че по този повод ще сезира прокуратурата.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", каза лидерът на ДПС.

Пеевски определи твърденията на вътрешния министър като "измислици". 

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"Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев", категоричен е Пеевски.

Лидерът твърди, че  той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.

Той коментира и мерките на правителството за високите цени на горивата.

"Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", каза Пеевски.

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Тагове:

Иван Демерджиев Делян Пеевски ДПС полети касичка прокуратура
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