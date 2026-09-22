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Първи сняг в Пампорово, няма снежна покривка (ВИДЕО)

Очакват се снеговалежи в Рила и Пирин тази вечер

22.09.2026 | 16:06 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Първи снежинки прехвърчаха днес в курорта Пампорово. Снеговалежът е бил слаб и за много кратко преди обяд, без да се образува снежна покривка.

По данни на ПСС измерената тази сутрин температура е около 4 градуса, а в момента е 12 градуса.

В курорта днес работи само втората лифтова линия от "Студенец" до връх Снежанка. Заради студеното време туристите в Пампорово са малко, допълниха от Планинската спасителна служба.

Вечерта се очакват снеговалежи и във високите части на Рила и Пирин, както и в районите на Черни връх и връх Ботев.

На отделни места може да се образува временна снежна покривка с дебелина между 3 и 5 сантиметра.
 

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