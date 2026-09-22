Гърция разби схема със стоки от България, щетите са за над 11 млн. евро

Гръцката полиция е арестувала петима членове на престъпна организация, действала в Северна Гърция, съобщи ЕРТ.

Гръцките власти са пресекли мащабна измамна схема, причинила пропуснати приходи за гръцката държава за над 11 млн. евро. Закопчани са петима души, като се очакват и още арести.

Разследването е установило, че групата е внасяла стоки от България без необходимите документи, след което ги е продавала на гръцкия пазар на особено ниски цени. Престъпната организация е изградила сложна мрежа от компании фантоми, чрез които продуктите са били пускани в търговската мрежа, без да бъде платено нито едно евро ДДС или данък върху доходите.

Ключова роля в измамата са имали двамата предполагаеми организатори на групата, които използвали подставени лица като законни представители на компаниите. Всеки път, когато дадено дружество било закривано, оставяйки след себе си огромни задължения, извършителите незабавно създавали нова бизнес структура, като използвали данъчните номера на лица, съгласили се да прикриват действията им.