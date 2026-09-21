Да живееш на кредит: Ежедневната битка на милиони американци

Според данните на Федералния резерв домакинствата в САЩ са задлъжнели с около 18,8 трилиона долара - през ипотеки, кредити за автомобили, студентски заеми и кредитни карти. Как успяват милиони да свържат двата края?

Цените в САЩ растат, а все повече американци трудно покриват задълженията по кредитните си карти.

Хектор Гомес е един от тях. АРД ни разказва за мъжа, който преди време установява, че дължи 21 000 долара на банката. Той започва да се чуди как ще излезе от тази ситуация, а днес признава, че много се е страхувал, пише Дойче веле.

Гомес не е единственият в това положение. Според данните на Федералния резерв в Ню Йорк домакинствата в САЩ са задлъжнели с около 18,8 трилиона долара - през ипотеки, кредити за автомобили, студентски заеми и кредитни карти.

Най-големият процент от сумата идва от ипотеките. В последно време заемите за автомобили също са били рекордно високи, а задълженията по кредитни карти също се увеличават. По последни изчисления те са били около 1,26 трилиона долара за САЩ, което означава около 6600 долара за всеки американец, който притежава кредитна карта.

Много американци живеят на кредит

Все повече хора в САЩ се опитват да се освободят от заемите си, казва Тед Росман от неправителствената консултантска организация Money Management International пред АРД. При него идват хора с огромни задължения - средно с по около 40 000 долара заеми от кредитни карти.

Росман казва, че да задлъжнееш е изключително лесно. За разлика от Европа, в САЩ кредитните карти се използват за покриване на ежедневните разходи, разказва той.

Животът в САЩ в същото време става все по-скъп. Инфлацията продължава да създава проблеми за американците, а продажбите намаляват, тъй като за хората става все по-трудно да си позволяват редица продукти и услуги. В същото време магазините за разпродажби отбелязват рекордни приходи, пише АРД. Хектор Гомес казва, че използва кредитната си карта за хранителни продукти, кучешка храна, обществената пералня и хранене в ресторанти. "Мислех си, че тези пари нямат лимит", казва мъжът, който използвал три различни кредитни карти, след като съпругата му загубила работата си по време на пандемията.

"Винаги плащах минималната вноска", признава Гомес. При най-разпространения тип кредитни карти в САЩ е възможно да се извърши само минимално или частично плащане, а дългът да се прехвърли за следващи месеци, без да е изплатен напълно. Така той едновременно се удължава и нараства. Лихвените проценти по кредитните карти са много високи - средно са около 21%, а в случая на Гомес - близо 30 на сто.

Излизане от спиралата на дългове

"Те улесняват получаването на парите, но не обясняват как да се измъкнеш от тази ситуация", казва Гомес. Самият той дълго време изобщо не е разбирал как функционира лихвената система. В крайна сметка мъжът търси помощ от консултантска компания. Там служителите се опитват да договорят с банките за по-добри условия за погасяване и по-ниски лихвени проценти. Те успяват да свалят лихвения му процент наполовина - на 15 на сто. Това е първата стъпка към излизането от дълговете. Оттогава Хектор Гомес следи внимателно приходите и разходите си.

Все повече хора се обръщат към Тед Росман с все по-големи дългове, а длъжниците стават и все по-млади. Според него поколението Z е най-бързо растящата група клиенти. "Миналата година търсенето на нашите услуги в тази възрастова група се увеличи с 35 процента", обяснява специалистът пред АРД. Младите хора навлизат на пазара на труда в период на изключително високи разходи за живот, но често трябва да се задоволяват с ниски първоначални заплати. Тези, които все още имат студентски заеми за изплащане, разполагат с по-малко пари за издръжка - тогава те или покриват разликата с кредитни карти, или се обръщат към услуги от типа "купи сега, плати по-късно".

Според Росман младите му клиенти имат средно по 20 000 долара дълг по кредитни карти и други необезпечени заеми. В много случаи към това се добавя и студентски заем със средна стойност от 35 000 долара. Това представлява значителна финансова тежест в началото на кариерата им. Високата инфлация при младите специалисти трудно се компенсира и от ръста на доходите, а това води до все по-сериозно задлъжняване. И така мнозина попадат в ситуацията на Хектор Гомес, който едва след години успява да се измъкне от дълговете, обобщава АРД.