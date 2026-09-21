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Почина доц. д-р Марин Симеоновски, бивш декан на Биологическия факултет на СУ

Той участва в обучението на поколения български еколози

21.09.2026 | 18:52 ч. 0
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Дългогодишният преподавател и бивш декан на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" доц. д-р Марин Симеоновски е починал, съобщиха от университета.

Симеоновски е декан на Биологическия факултет в периода 1984–1988 г. В продължение на дълги години той е преподавател в катедра „Екология и опазване на околната среда", където води различни дисциплини и участва в обучението на поколения български еколози.

През 2015 г. доц. Симеоновски е удостоен с почетния знак „Св. Климент Охридски" със синя лента - едно от високите отличия на Софийския университет. От висшето училище посочват, че дългогодишният му труд като учен, преподавател и академичен ръководител е оставил трайна следа в историята на Биологическия факултет и в професионалния път на негови възпитаници. 

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