Премиерът Радев: Битката с олигархията е тежка, първата стъпка е направена

По повод актуалната политическа обстановка в страната премиерът Румен Радев коментира, че страната ни си поставя цел да се развива като европейска държава с устойчив модел.

“Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба - демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие”, начерта Радев основните цели.

Борбата с олигархията

Премиерът подчерта, че борбата с олигархията все още не е приключила, а битката е много тежка.

“Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма - премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, подчерта премиерът.

Радев очерта и следващия етап от процеса - провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата.

Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.

Според него, ако олигархичния модел не се пребори, услията на бизнеса да тика България напред ще са много трудни.

Искаме да дадем повече

По отношение на необходимата промяна в икономическия модел премиерът Радев подчерта, че страната ни се нуждае от нов подход, който да замени разчитането на евтин труд и заеми.

“Искаме да дадем повече. Ние отговаряме откъде ще дойдат повишените постъпления в бюджета. Искаме да променим модела от потребление, големи заеми, с които се покриват плащанията, и евтин труд. Този модел е изчерпан, искаме друг модел - ускорен икономически растеж. Агресивно привличане на инвестиции, подобряване на инвестиционния климат. Ако го направим, ние много бързо ще повишим БВП и ще изведем икономиката на страната на друга орбита”, каза още премиерът.