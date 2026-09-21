За пореден път: Хоро пред Народния театър пречи на представленията вътре

За пореден път хорото, което се извива пред Народния театър "Иван Вазов", е попречило на представлението вътре. За това сигнализира актьорът Георги Златарев. В публикация във Facebook той разказа, че през цялото представление от сцената са се чували "Бела роза", гръцки песни, хора и силен глас на водещ от микрофон.

Ето какво още пише актьорът:

Не, Вазов не би одобрил!

Тази вечер играхме в Народен театър "Иван Вазов". През цялото време трябваше да се борим с оглушителния звук, идващ отвън - сватбарски песни, "Бела роза", гръцки песни и чат пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон. Беше отвратително! Абсолютно нищо патриотично няма в това да сложиш евтина тонколона и да я надуеш докрай!

Благодаря на фантастичните ми колеги Биляна Петринска, Жаклин Даскалова, Калоян Трифонов и Елица Стефанова за изключителния им професионализъм и затова, че се преборихме.

Не, Вазов не би одобрил този фалшив, уродлив патриотизъм!

Извинете емоцията ми, но наистина ни се разказа играта!

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Миналата година хората пред Народния театър отново влязоха в новините поради същата причина. Тогавашният директор на "Иван Вазов Мариус Донкин заяви, че мястото не е подходящо, тъй като звукът влиза както в голямата зала, така и в камерната зала, която се намира под повърхността на земята.

"Това пречи, повярвайте ми. Нашият труд никак не е лек. Не е песен, не е усмивка работата на актьора. А при всички положения не е удобно и за зрителите, които не могат да се отдадат на това, което правим“, допълни тогава Донкин.

От групата, която организира събитията пред Народния театър, "Хора за хората“ казват, че са писали писма до Столична община и до Мариус Донкин. По думите им, това е единственото пешеходно пространство, което може да събере толкова хора.