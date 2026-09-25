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Мощен взрив разтърси центъра на Атина (ВИДЕО)

Доведе до срутване на сграда

25.09.2026 | 08:37 ч. Обновена: 25.09.2026 | 08:39 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Мощна експлозия предизвика частично срутване на двуетажна сграда в центъра на Атина в петък; към момента няма данни за пострадали, съобщава Kathimerini.

Екипи на пожарната, полицията и спешна помощ се отзоваха незабавно на мястото на инцидента на улица "Лизикратус" в квартал "Плака" (под Акропола) след взрива, станал около 7:30 ч. сутринта, а районът бе отцепен.

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Причината за експлозията засега не е известна.

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