Мощен взрив разтърси центъра на Атина (ВИДЕО)

Мощна експлозия предизвика частично срутване на двуетажна сграда в центъра на Атина в петък; към момента няма данни за пострадали, съобщава Kathimerini.

Екипи на пожарната, полицията и спешна помощ се отзоваха незабавно на мястото на инцидента на улица "Лизикратус" в квартал "Плака" (под Акропола) след взрива, станал около 7:30 ч. сутринта, а районът бе отцепен.

Причината за експлозията засега не е известна.

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Εικόνες καταστροφής στη Λυσικράτους pic.twitter.com/4pgDsHWvFD — Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ (@XRHSTOSFRIK) September 25, 2026