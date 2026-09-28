Над Източна България облачността ще се увеличи, ще вали дъжд

Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно до силен, от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 19°, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността ще се увеличи и вплътни. На места ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Ще духа умерен, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Във вторник и в сряда над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, на места в Източна България и планинските райони ще превалява слаб дъжд, в планините над 2000 метра – сняг. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални – между 7° и 12°, максималните ще бъдат предимно между 18° и 23°.