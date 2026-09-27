Възраждане на "Ръката на мъртвеца": Путин подготвя огромен бункер за ядрени удари

По склона на отдалечена планина в Урал се намира вход. Войници го охраняват денонощно от картечна кула. Това е входът към един от най-секретните обекти на Русия.

Оттук президентът Путин е възродил програма от времето на Студената война за нанасяне на ответни ядрени удари срещу Запада. Базата представлява гигантски подземен команден център, способен да издържи на атака с американски бомби за разрушаване на бункери.

Това е стратегия за "деня на Страшния съд", целяща да гарантира взаимно гарантирано унищожение, ако Русия бъде подложена на ядрен удар

Съществуването на обекта се разкрива чрез разследване на The Sunday Times, датската медийна група Danwatch и Dossier Center. Използвайки методи на журналистиката с отворен код, журналистите се сдобиват с първите кадри на съоръжението и военната операция зад него, с доказателства за мащабните строителни дейности на мястото, както и с разузнавателна информация, показваща, че програмата за ядрени ракети е напълно действаща.

Операция "Ръката на мъртвеца"

Малко места са по-отдалечени от село Китим. Разположено на около 400 метра надморска височина, селището се намира в подножието на Косвински Камен - гранитна планина в Урал. Има само един път за влизане и един за излизане. Там живеят около 2000 души. Има няколко магазина, поща, училище и паметник на руските "защитници на отечеството".

Иглолистни гори и непроходими местности се простират на стотици мили във почти всички посоки. Посетителите веднага се забелязват, а самите тунели остават скрити, докато не се приближите съвсем близо до тях.

Необичайното за този град е военното присъствие, охраняващо тунелите. Войници са разположени тук за първи път през 80-те години на миналия век, първоначално в малък брой. Съветският съюз е обхванат от такава параноя относно евентуална ядрена атака, че разработва стратегия за "Деня на Страшния съд", наречена "Периметър" - известна на Запад като "Ръката на мъртвеца" (Dead Hand), тъй като би довела до взаимно гарантирано унищожение.

Из цяла Русия са изградени бункери, способни да издържат на ядрен взрив. Планината Косвински Камен е избрана за един от тях, като обектът получава кодовото име "Обект 1335".

Ако в Русия настъпи ядрен взрив и връзката с ръководството бъде прекъсната, могат да се активират резервните канали за управление в "Обект 1335". Те биха могли да изпращат дълговълнови радиосигнали към мобилни ракетни установки, оборудвани със средства за комуникация. При изстрелване тези ракети на свой ред биха могли да предадат криптирана заповед към оцелелите ракетни силози, за да изстрелят и те своите ракети.

"Периметър" всъщност е комуникационна система", казва Павел Подвиг, експерт на ООН по ядрено разоръжаване и ръководител на проекта за руските ядрени сили. "Ако бъдете ударени, трябва да сте сигурни, че можете да предадете заповедта за ответен удар."

Смята се, че с края на Студената война подземният обект в Косвински Камен е преустановил активната си дейност. Но съвместното разследване разкрива как, далеч от погледа на света, проектът "Ръката на мъртвеца" (Dead Hand) е възроден, докато Путин се подготвя за евентуална заплаха от нападение от страна на Запада.

"Ръката на мъртвеца": Копчето, което ще изстреля целият ядрен арсенал на Русия Свързани статии

Изграден е нов, огромен бункер. Високопоставен руски военен описва съоръжението "Обект 1335" като мястото, където "Стратегическите ракетни войски ще изпълнят историческата си мисия за ответен удар срещу всеки враг".

The Times се сдобива с милиони страници договори, планове и тръжна документация, които хвърлят светлина върху мащабния строителен проект. Сателитни снимки показват строителните дейности и значителното военно присъствие, а чрез открити източници медията открива и първите кадри на обекта.

Огромни средства, вложени в строителството

Сред изображенията има снимки, на които вероятно се вижда тунел от оригиналния бункер на системата "Ръката на мъртвеца", охраняван от малък гарнизон, чиято задача е да гарантира, че действителното му устройство остава в тайна. Анализът на около 2,5 милиона руски документа и публични архиви - събрани от Danwatch в началото на 2024 г. и обхващащи търгове, датиращи още от 2011 г. - разкрива мащабна строителна програма на стойност стотици милиони лири за изграждането на нови подземни комплекси.

Данните за обществените поръчки показват, че от 2018 г. насам Москва е закупила тежка техника за изкопни работи и пробиване на скали, системи за вентилация на мини, филтриращи устройства за пречистване на въздуха от химически, биологични и радиоактивни частици, устойчиви на сеизмични въздействия климатични инсталации, както и достатъчно количество стомана, тръби, кабели и бетон за изграждането на жилищна сграда дълбоко под планината. Направени са поръчки за десетки сондажни машини, булдозери, багери и самосвали. За обекта са използвани три милиона литра гориво и 823 000 литра газ.

Закупени са около 20 000 тона стомана - тегло, равняващо се на приблизително три Айфелови кули. В тръжната документация се споменават най-малко 24 подземни камери, оборудвани със система за сгъстен въздух. Техническите данни показват, че разстоянието по права линия между главния и аварийния изход на съоръжението е около два километра и половина.

Пер Голтерман, професор в Института по строителни и механични технологии към Техническия университет на Дания, прави консервативна оценка, че използваният бетон би стигнал за изграждането на сграда с разгърната площ от поне 150 000 квадратни метра - достатъчно за многоетажна постройка.

"Това е огромен строителен обект", отбелязва той.

Документите за обществените поръчки разкриват и дейности по разширяване на военния лагер. В цялата документация обектът фигурира под наименованието "Съоръжение 1335" (или "Обект 1335").

Най-интензивният етап на доставки е бил в периода между 2020 и 2021 г. Само през 2020 г. данните показват, че изпълнителите са използвали 361,4 км кабели, 5429 осветителни тела, 30 трансформатора, 160 вентилационни модула и 648 инструмента за пробиване.

Договорите показват преход от тунелни дейности към конструктивно строителство, последвано от инсталиране на вентилационни и енергийни системи и вътрешно довършителни работи. Сателитни снимки с висока разделителна способност показват оживена дейност на обекта през този период. По планинския склон са се появили огромни купчини изкопана пръст:

Проучванията показват, че първоначално е имало три входа към планината, но новите строителни площадки подсказват, че може да има още много. Към планината е изграден нов път.

Много експерти смятат, че руснаците вероятно са обявили обществени поръчки и са допуснали наличието на строителни дейности и споменавания на проекта, за да гарантират, че разузнавателните служби ще засекат тези следи като част от политиката за ядрено възпиране.

В същия дух Путин публично заяви, че е готов да използва тактическо ядрено оръжие в Украйна, ако конфликтът ескалира.

Параноята на Путин

Първият официален сигнал за възраждането на системата "Ръката на мъртвеца" се появи през 2020 г., когато Кремъл публикува стенограма от среща между Путин и висши военни ръководители.

На тази среща Путин обсъди създаването на система, която да гарантира оцеляването на руската инфраструктура за ядрено командване и управление при евентуална атака.

"Наясно сме, че много неща зависят от устойчивостта на тези системи и способността им да продължат да функционират в бойни условия", каза Путин. "Информираха ме, че изграждането на изключително защитен обект за управление на стратегическите ядрени сили (наред с други функции) е към своя край и че той ще притежава много висок запас на сигурност."

Оттогава насам параноята на Путин относно евентуална американска атака се засилва, особено предвид факта, че САЩ са разработили бомби за поразяване на бункери, способни да удрят цели, скрити дълбоко под земята - подобни на тези, използвани срещу иранските ядрени съоръжения миналата година.

Том Росет, експерт по руската политика за сигурност в Норвежкия колеж за висши военни кадри (военната академия на норвежките въоръжени сили), коментира:

"Изглежда, че руснаците подсигуряват този обект срещу всякакъв вид атаки. За да защитят "обект 1335" и съоръженията за командване и управление на ядрените сили, те трябва да копаят още по-дълбоко и да укрепят обекта още по-сериозно. Разширяването на "обект 1335" е част от мащабна модернизация на руските ядрени сили, на която е отдаден висок приоритет в рамките на руските въоръжени сили. Сега отново се отдава приоритет на охраната на периметъра - на фона на напрегнатата геополитическа обстановка, в която Русия възприема себе си като страна в конфликт със Запада."

Поради секретността около дейността на "обект 1335" не е възможно да се получат снимки от вътрешността на бункера, който е обект на разузнавателен интерес от страна на САЩ, Франция, Великобритания и други държави.

Използването на телефони и фотоапарати на територията на обекта е ограничено. Въпреки това, в хода на журналистическото разследване са открити снимки на базата, които по-късно бяха разпространени в руските социални мрежи от военнослужещи, разположени в новия военен лагер, известен като "Подразделение 20003".

Тези кадри показват как до обекта се стига през голям вход, вграден в планината. На друга снимка същият вход се вижда отдалеч, като върху сградата вляво се забелязва купол с картечница в маслиненозелен цвят.

Бивши военнослужещи от "Подразделение 20003" казват, че комплексът зад портала е огромен. Един ветеран разкрива, че подземната мрежа е толкова обширна, че автобуси могат да навлизат в планината, за да превозват персонала между отделните сектори.

Смята се, че изображение, открито в социалните мрежи, показва тунел в района на Косвински Камен и мъж в униформа, който вероятно е свързан с "поделение 20003". Тази информация обаче не е потвърдена.

Тунелът съответства на описанието в строителната документация за тунели с "ширина и височина от четири до десет метра". В други тръжни документи се споменават "тунели с некръгло сечение и площ над 20 до 60 кв. м".

Учения, паради и противогази

Кадри от въздуха и други снимки, публикувани онлайн, показват, че военната база - някога отдалечен пост, обслужван от млади наборни войници, живеещи в примитивни условия - се е превърнала в голям, модернизиран военен комплекс, пригоден за дългосрочно стратегическо командване. Разположените там войски преминават през бойни тренировки, специализирани учения и официални паради. На някои кадри те са заснети с противогази и защитно снаряжение:

Допълнителни сведения за предназначението на обект „1335“ бяха открити във военни публикации по време на разследването.

През 2022 г., описвайки системата от епохата на Студената война "Периметър" (Perimeter), генерал-майор от резерва В. Г. Халин, служил в Главното разузнавателно управление на Русия, пише:

"Системата, включваща специализирани радиопредавателни центрове, стационарни и мобилни командни ракетни комплекси, оборудване за радиоприемане в стратегическите ядрени сили, носители на ядрено оръжие и командни пунктове, е разработвана поетапно от 1973 г. насам. В момента се работи по планове за въвеждане на нейната система за автоматизация в режим на експериментално бойно дежурство в "обект 1335". Така жизненият ѝ цикъл възлиза на приблизително шестдесет години."

В статия за същото издание, публикувана през юли миналата година, полковник Ю. Андреев - ветеран от Главното управление на Въздушно-космическите сили на Русия - отбелязва:

"Струва си да се отбележи, че след дългогодишна експериментална дейност в "обект 1335", през 2023 г. той беше въведен в бойно дежурство."

Тази година Халин отново спомена бункера. Той отдаде дължимото на военен герой - покойния конструктор на оръжия Глеб Юриевич Василиев, създател на руската автоматизирана система за изстрелване на ракети.

"Най-добрият паметник за Глеб Юриевич ще бъде въвеждането в експлоатация на "обект 1335", който по негова инициатива включва техническата възможност за автоматичен ответен удар."

Обръщайки се към настоящия състав, дислоциран в планинския комплекс, Халин добави:

"Помнете, че в тези командни пунктове е вложен талантът на Глеб Юриевич Василиев; това дава увереност, че при необходимост Стратегическите ракетни войски ще изпълнят историческата си мисия за ответен удар срещу всеки враг, посегнал на нашата независимост."

Какво знае Западът?

Инвестициите на Русия в изграждането на подземна укрепена база съвпадат с усилията на САЩ да модернизират собствените си съоръжения в комплекса "Шайен Маунтин" (Cheyenne Mountain) в Колорадо и комплекса "Рейвън Рок% (Raven Rock) в Пенсилвания, наричан още "подземния Пентагон".

Известно е, че западните разузнавателни служби са наясно със съществуването на "Обект 1335".

Джефри Луис, преподавател в Станфордския университет в Калифорния и експерт по ядрена политика, заяви:

"От Русия идват множество сигнали, че системата "Ръката на мъртвеца" може отново да бъде въведена в експлоатация; смятам, че това се дължи най-вече на опасенията на Русия относно определени военни способности на САЩ. С нарастването на точността на конвенционалните оръжия и повишаването на риска от ядрена война, не е изненадващо, че ставаме свидетели на все повече усилия за укриване на съоръжения под земята."

Анди Уебър, бивш помощник-министър на отбраната, отговарящ за програмите за ядрена, химическа и биологична защита по време на управлението на президента Обама, коментира:

"Путин е силно параноичен по отношение на ударите, целящи обезглавяване на командната структура (decapitation strikes). Затова е логично той да дава приоритет на този въпрос."

Докато е работил в администрацията на Обама, Уебър е отговарял за надзора над ядрения арсенал на САЩ и е имал достъп до информация, събирана от САЩ и Обединеното кралство относно военни обекти. Запитан за разширяването на "Обект 1335", той заяви:

"Нищо от това не ме изненадва, тъй като се вписва в тенденцията на засилени руски инвестиции през последното десетилетие в системи за доставка на ядрени оръжия, бойни глави и системи за командване и управление, както и в нарастващата зависимост на Руската федерация от ядреното оръжие."

Последната следа относно "Обект 1335" дойде от влиятелна фигура в режима на Путин. Миналата година, след като президентът Тръмп заплаши Москва с по-строги санкции, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна, бившият руски президент Дмитрий Медведев - понастоящем заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия - направи завоалирана препратка по темата в "Телеграм".

В съобщението си Медведев посъветва Тръмп да си припомни любимите си филми, в които зомбита възкръсват, за да нападнат хората, "и да се замисли колко опасна може да бъде ръката на мъртвеца"