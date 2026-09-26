Българите, задържани за опит за палеж в Мюнхен, са руски агенти?

Руското разузнаване може да стои зад опита за палеж в непосредствена близост до два германски оръжейни концерна в Мюнхен, който бе извършен от двама български граждани.

Според "Франкфуртер алгемайне цайтунг" германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия, предаде кореспондентът на БНР.

На 3 септември от движещ се автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните и оръжейни компании "Роде и Шварц" и "Хелсинг".

Компанията "Хелсинг" доставя дронове на украинската армия.

За нападението са задържани мъж на 38 и жена на 28 години, и двамата с българско гражданство.

Според германските служби те са били вербувани от руското военно разузнаване като т.нар. "нископоставени агенти". Същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен.

Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август.

Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украйна и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев.