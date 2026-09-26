Путин започва нова битка за Донбас: Русия засилва ударите по Краматорск и Славянск

Ярослав Леученко някога е бил ловец на фазани. Сега ловят дронове. Същото правят и патрулите под негово командване, разположени по ъглите на Краматорск или охраняващи общинските работници, които поправят разрушенията от руските бомбардировки. Вторият човек в специалните сили на местната полиция току-що пристигна на мястото на пожар, предизвикан преди няколко часа от поредната атака на противниците му. Девететажна сграда, намираща се в северния квартал Дамански. Пламъците изригват бурно от няколко апартамента, докато двете пожарни коли се опитват да спрат разпространението им. Гъст дим се издига към небето.

Големите жилищни блокове в Дамански са се превърнали в една от предпочитаните цели на руските безпилотни летателни апарати (UAV). Не е необичайно да се срещнат такива структури, почернени от минали пожари. Или руини на смачкани жилища, като тези до настоящия пожар. Самата работа на онези, които се занимават с гасенето на пламъците, е придобила почти дистопична динамика. Вижда се, че са облечени с бронежилетки и каски. Един от тях стои с детектор за дронове и оглежда небето. Полицаите от Леученко патрулират наоколо.

Ловът на дронове от полицаите в Краматорск е част от сюрреалистичната обстановка, която се е настанила в града, действащ като "столица" на контролирания от Украйна Донбас, който Москва тормози от лятото насам с масивен натиск от дронове, ракети и бомби, пише El Mundo.

Това, което Москва иска да бъде последната битка за Донбас, официално започна на 21 август, когато Киев обяви двата основни градски центъра на така наречената "Крепост Донбас" за "зони на активни военни действия".Според източник от Кремъл, цитиран от агенция Ройтерс, руският президент Владимир Путин няма да приеме никакво споразумение или примирие, докато армията му не превземе целия Донецк. В момента те контролират 80% от областта.

Според украинския генерал Андрий Билецки, един от най-известните военни в местната армия, Путин е поискал войските му да превземат цялата област до началото на 2027 г.

Всеприсъстващото присъствие на дроновете е превърнало придвижването из този град в нещо като рулетка, при която автомобилите и пешеходците трябва да се скриват всеки път, когато чуят страшното бръмчене на тези апарати.

На 5 септември руската авиация се опита да унищожи главния мост, свързващ двете части на града, за да засили неговата прогресивна изолация. Съоръжението беше повредено, но все още е отворено за автомобилен трафик.

Друг екип полицаи охранява строителна площадка на служители от държавната компания за водоснабдяване в една горичка. Пробиващата машина остава покрита с мрежи срещу дронове.

Краматорск и Славянск имат специален символичен смисъл за Украйна.

Те бяха превзети от проруските сили през пролетта на 2014 г. – когато Москва започна конфликта – и след това освободени през юли същата година.

Войната се е завърнала в тези градове, но това не е същата война. Това е нещо напълно различно. Пейзажът на тези градски центрове прилича повече на ерата на „Мъд Макс“: мрежи, покриващи булевардите, превозни средства, защитени с решетки и шипове, безпилотни летателни апарати, пресичащи небето, и роботи – десетки от тях – които се движат по пътищата, водещи към зоната на сблъсък.

Новият начин на водене на война включва толкова нетипични знания като начина, по който трябва да се разполага товарът в роботите. Dream, 26-годишен младеж, бивш вокалист на рок група, обяснява на подчинените си, че бутилките с вода трябва да бъдат отпред.

Военните поставят роботите върху микробус и ремарке.

Те ще ги ескортират до близък път, все още далеч от зоната на сблъсъците, но вече в обхвата на контрола на дроновете. Затова в задната част се настанява военен, въоръжен с пушка с патрони.

След напрегнато пътуване, по време на което се виждат някои почернени останки от автомобили, които не са успели да избегнат наблюдението на безпилотните летателни апарати, екипът спира посред почти пуст път. Четворката слиза от джипа с пушките си на готовност. Винаги с поглед, насочен към небето.

Целта е да останат на мястото възможно най-малко време. Преди няколко месеца един от членовете на групата им загина при подобна операция. Колата му беше поразен от безпилотен летателен апарат.

Подземно помещение, на пръв поглед невзрачно отвън, но в което се намират половин дузина пилоти, седнали пред модерни плазмени екрани. Те се ръководят от Евгений. Отговорникът на тази група контролира пътя на трите робота, докато следи екран, който го предупреждава за заплахи по маршрута. Това са малки икони, които се появяват на плазмения екран и определят типа на приближаващия се вражески дрон: FPV, "Молния", "неизвестен".

Камерите на роботите позволяват да се види как те се движат по пътища, по които се редуват разбитите каросерии на превозни средства.

Масовото използване на безпилотни летателни апарати (UAV) и безпилотни наземни превозни средства (UGV) е преобърнало цялата военна стратегия и прави невъзможни светкавичните офанзиви на танкове и пехота.

Ето защо експертите се съмняват, че войските на Москва ще успеят да изпълнят новия ултиматум, наложен от Путин.

Институтът за изследване на войната припомни, че руският лидер е определил не по-малко от 15 крайни срока за превземането на града от февруари 2022 г. насам.

Командирът на 93-та механизирана бригада, подполковник Шамил Крутков, споделя този анализ. Според него "все още сме много далеч от решаващата битка" за контрола над Донбас.

"Ситуацията в Краматорск се влоши, но първият дрон с оптична връзка се появи тук преди осем месеца. Тогава всички казваха, че след три месеца този град ще бъде парализиран, но той продължава да живее", уверява той.

Крутков смята, че основната цел на повтарящите се руски бомбардировки над Краматорск и Славянск е „да се всее страх сред населението. В това те наистина успяват. Много хора напускат града. Но тези бомбардировки нямат военен смисъл“.

Шамил Крутков обяснява, че разликата между войната от 2014 г. и настоящата е като разликата между два свята.

Върховният военен командир на бригадата е съгласен, че "дроновете и роботите заместват войниците. 80% от нашите логистични мисии вече се изпълняват от роботи. Веднъж седмично провеждаме и щурм с роботи"

"Европа не разбира тази промяна", заключва той.