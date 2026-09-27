"РИА Новости" публикува името на следващата държава, която Русия би нападнала, след което изтри статията

Руската информационна агенция "РИА Новости", която е тясно свързана с Кремъл, публикува коментарна статия, в която се твърди, че на Русия ѝ предстои "още една 'специална военна операция" (както Русия нарича войната срещу Украйна - бел. ред.) - този път в Литва. Заглавието на статията гласеше: "Русия ще започне нова специална операция. Тя ще бъде много кратка". В материала се споменаваше и за ядрена заплаха, пише "Украинская правда".

Статията е написана от независимия автор Александър Носович, след като Литва добри премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.

Материалът на Носович беше изтрит след няколко часа, като от "РИА Новости" заявиха, че той "не отразява възгледите на редакционния екип, редакционната политика или държавната политика на Руската федерация". Копие от статията все още е достъпно в уеб архив.

В изтрития текст Носович нарича Литва "самоубийствена държава, напълно лишена от разум" и "малък, но горд камикадзе в съседство с Русия", като същевременно заплашва страната с инвазия и ядрен удар.

"Решението не е просто бързо, то е светкавично. Не мислете в категориите на секунди от височина", се казваше в статията.

"Медуза" отбелязва, че Носович е член на неправителствената организация "Съвет за външна и отбранителна политика" и главен редактор на проруското издание RuBaltic.Ru, базирано в Калининград. През 2020 г. разследващият проект Dossier Center свърза Носович с мрежа за влияние, координирана от служители на президентската администрация на Владимир Путин и руската Служба за външно разузнаване