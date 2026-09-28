Започва мисия на МВФ у нас, ще продължи до 2 октомври

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига днес в София, като тя ще продължи до 2 октомври. Това съобщи старшият регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос, цитиран от пресофиса на Фонда.

По време на престоя си у нас екипът на МВФ ще проведе срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в страната.

Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки.

Следващата консултация по Член IV за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г., уточняват от Международния валутен фонд.

Предходната редовна мисия на МВФ в България се проведе от 10 до 23 септември 2025 г. и беше част от консултациите по член IV, припомня БТА.