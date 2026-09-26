Около 16:00 ч. започна паниката: медицинска сестра с нови разкрития за Йоргос Мазонакис

Една от медицинските сестри, работещи в клиниката на двамата арестувани лекари на ул. "Карнеаду" в квартал "Колонаки", предостави на разследващия съдия важна информация, хвърляща светлина върху обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис.

В продължение на четири часа свидетелката отговаряше на въпроси на разследващия съдия, който вече разполага с пълна картина на събраните доказателства, прибавяни към материалите по делото за смъртта на популярния певец, пише гръцкото издание To Vima.

"Първото телефонно обаждане беше направено в 16:10 ч. до анестезиолог, тъй като г-жа Г. ме помоли да разбера дали съществува антидот за пропофол. Отговорът на анестезиолога беше, че такъв няма. Второто обаждане беше към човека, от когото бяхме закупили дефибрилатора, тъй като уредът не работеше; той ни обясни, че трябва да се зареди и т.н. Тези обаждания бяха направени след 16:00 ч.", разказа тя в предаването "Live News", говорейки за онази фатална сряда. "Бях в съседната стая с пациент на г-жа Г., на когото също се прилагаше процедурата "Inus"," разкрива тя.

На въпрос кога е разбрала, че нещо не е наред с Йоргос Мазонакис, тя отговаря:

"Около 16:00 ч."

Тя добавя, че именно тогава 56-годишната лекарка се е обадила на съпруга си:

"Тя се обади на г-н Т. Единственото, което си спомням след това, е, че настана голямо оживление и паника."

56-годишната медицинска сестра разкри също, че е видяла Йоргос Мазонакис

предния ден, когато той е бил на хидротерапия.

"Изглеждаше сякаш нещо го тревожи – беше малко по-напрегнат." Това не е част от протокола. На пациентите, подлагащи се на процедурата "Inus", не се прилага седация" разкрива тя.

На въпрос дали лекарката ѝ е казала да заяви конкретни неща след смъртта на Йоргос Мазонакис, тя отговаря:

"Да, казах го и в днешните си показания. Беше същата вечер, когато отидох за разпит; тя ми каза да посоча конкретен час – че той е пристигнал между 15:00 и 15:30 ч."