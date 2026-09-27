В кадър: Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич официално подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви решението си тази вечер в обръщение към гражданите от сградата на президентството в Белград.
"Скъпи граждани на Сърбия, опитах се да напиша нещо смислено и да обясня решението си да подам оставка", започна Вучич.
Той посочи, че е подготвил обширно обръщение, но е решил да прочете само част от него, а останалото да каже "от сърце и от ума".
"Настъпи часът на решението. Историята ни учи, че напредъкът никога не се постига случайно, а чрез трудни избори, отговорност пред собствената съвест и решителност да продължим напред", заяви Вучич.
В обръщението си той цитира бившия британски премиер Уинстън Чърчил, както и китайския президент Си Дзинпин.
"Днес е денят, в който подавам оставка"
Вучич подчерта, че президентът на Сърбия се избира пряко от гражданите и благодари на избирателите, които два пъти са му гласували доверие.
"Благодарен съм на гражданите, които два пъти ми гласуваха огромно доверие и по този начин ми повериха най-висшия дълг и отговорност, които човек може да получи", заяви той.
"Днес е денят, в който подавам оставка. За последен път като президент на Републиката ще се опитам да не ви занимавам с числа, или поне не наполовина толкова, колкото бих могъл, а да кажа няколко думи за новата глава, която предстои пред Сърбия", каза още Вучич.
След обръщението той подписа оставката си, която ще бъде изпратена до сръбския парламент. В понеделник сутринта Вучич ще предаде президентските правомощия на председателя на парламента Ана Бърнабич, която ще изпълнява функциите на държавен глава.
Вучич направи равносметка на управлението си
В последната си реч като президент Вучич направи равносметка на развитието на Сърбия от 2012 г. насам.
По думите му тогава безработицата в страната е била 25,9%, а младежката безработица е достигала 54%. Той заяви още, че за период от три до четири години Сърбия е загубила около 500 000 работни места.
Вучич постави акцент и върху държавния дълг. Според представените от него данни при встъпването му като министър-председател той е бил около 79% от брутния вътрешен продукт, докато сега е приблизително 43%.
"Благодарение на вас, скъпи граждани на Сърбия, днес Сърбия е държава с ниска задлъжнялост", заяви Вучич.
Това са данни и оценки, представени от самия Вучич в последното му президентско обръщение.
Влиза в кампанията за парламентарните избори
Оставката идва по-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Вучич ще участва в кампанията, като е начело на листата "Обединена Сърбия – Александър Вучич".
По-рано той обясни, че е можел да участва в кампанията и като действащ президент, но е решил да се оттегли, защото смята това за по-честен подход спрямо останалите участници във вота.
След парламентарния вот Сърбия ще трябва да избере и нов президент. По думите на Вучич първият тур на президентските избори трябва да се проведе до края на декември, пише БГНЕС.
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