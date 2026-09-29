Проф. Вучков: Не само рекламата, трябва да ограничим и самия хазарт

"Трябва постепенно да се пристъпи към ограничаване на самата хазартна дейност. Не просто рекламата му, а и хазартът да бъде ограничен и онлайн, и физически. Това ще бъде възприето много позитивно от българското общество".

Такова мнение изрази пред БНР проф. Веселин Вучков, професор по наказателен процес и бивш вътрешен министър.

Доклад на Европейската организация за съотвествие на правилата в хазартните игри посочва, че през 2025 година приходите само от онлайн залагания са 128 милиарда евро. Заради рестриктивните мерки на законодателството в различни европейски държави сивият сектор е нараснал със 74 процента за последните две години. Това поставя пред Европа необходимостта от много по-сериозен контрол върху хазартното съдържание, особено в социалните мрежи.

У нас правителството предложи спешни и драстични промени в закона за хазарта, които в момента са публикувани за обществено обсъждане. Най-резонираща в обществото е забраната на рекламата на хазартни игри и залагания, които превърнаха тази индустрия в една от най-мощните у нас през последните години.

Преди повече от половин година в ефира на БНР бившият вътрешен министър, а сега кандидат за ВСС, Веселин Вучков, се обяви за тотална забрана на рекламата на хазарта, а днес е леко изненадан, че това е напът да стане факт.

"Забелязал съм този огромен проблем за нашето обществено здраве, който през последните години избуя. Дори ми се струва, че беше изпуснат от контрол. Трябва да се направи решителна стъпка. Сега са заявени намерения. Приветствам правителството, защото се засягат огромни икономически и бизнес интереси.

За миналата година на територията на България са заложени 68 милиарда лева в хазартни оператори".

Проф. Веселин Вучков смята, че хазарта у нас е "бил покровителстван и от власт, и от лобисти, намирал е пролуки в правни норми".

"Това се доказа през годините и със съответни наказателни производства. Имаше двусмислие при най-важното нещо-как да облагаме приходите от хазарт".

Това е тема, която трябва да се следи на европейско ниво, отбеляза той.