ДБ за хазарта и бързите кредити: Бич за обществото

За пълна забрана на рекламата за хазарт настояват представителите на “Демократична България”. Депутатът от опозицията обаче имат резерви към новите предложения за данъците.

Темата пред Bulgaria ON AIR коментира депутатът Божидар Божанов.

"Увеличаването на данъчно-осигурителната тежест винаги е било критикувано от нас. На този ранен етап нашата критика е малко по-абстрактна. Това са насипани законопроекти без обща визия, без идея как ще се постигне 2% дефицит или 3% дефицит, как ще бъдат намалявани разходите", коментира депутатът в предаването "Денят ON AIR".

Икономиката и AI

Според него освен за дефицита, другата важна тема е как икономиката да работи по-добре. Според него само с увеличение на минималната работната заплата и социални помощи не се постига благосъстояние, като подчерта, че целта не е просто да расте минималната работна заплата, а да расте средната.

Божанов каза, че ДБ днес е внесла закон за ИИ, който наред с много други неща, предвижда мерки за стимулиране на разработката, внедряването, преквалификацията на служителите.

Хазартът и бързите кредити

Депутатът припомни, че още в началото на месеца партията е предложила пълна забрана на рекламата на хазарт. Божанов добави, че първоначално управляващите не са предвиждали пълна забрана на рекламата.

"Ще следим как се изпълнява законът. И сегашният предвижда ограничаване на реклама, само че той не се спазва. НАП не проверява, НАП не санкционира или санкционира проформа, така че на практика забраните не действат”, категоричен е народният представител.

Божанов смята, че хазартът и бързите кредити са бич за обществото, а проблемът е дългогодишен.

"Рекламите за хазарт заляха телевизиите по времето на Васил Божков с неговата национална лотария. Той беше махнат, но това заливане продължи. Ние много внимателно ще следим дали някаква лобистка поправка няма да остане и дали интересът на българските граждани ще бъде защитен", заяви депутатът от ДБ.

Напрежението Найденов-Сарафов

Правосъдният министър Николай Найденов обвини в сряда бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че използвал достъпния му инструментариум за проследяването на срещите му в министерството и извън него.

Преди това Сарафов излезе с отворено писмо до премиера, ДАНС и МВР, в което описва как министър Найденов се е срещал с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и се опитвал да изгради подкрепа, за да бъде избран за главен прокурор

"Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие. Това е човек, който е лъгал за "добър ден". Като ви каже "добър ден", трябва да погледнете къде е слънцето", каза Божанов.

Той отбеляза, че от ДБ са отправили три предложения за членове на ВСС - Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Янкуловска. На въпрос дали ще бъдат подкрепени, Божанов отговори, че ще стане ясно след изслушването.

Гледайте видеото с целия разговор.