В София ще се проведе протест с искане за пълна забрана за хазарта

На площад „Народно събрание“ в София днес от 18.30 часа ще се проведе „Протест против безобразията на хазарта“. Гражданското недоволство се обединява около искания за спешни и безкомпромисни действия от страна на държавата за ограничаване на агресивното разпространение на хазартните игри.
С протеста, който набира популярност във Фейсбук, се поставят четири искания:
Забрана на рекламата на хазарт върху билбордове.
Затваряне на всички вратички за популяризирането му в интернет и по телевизията.
Забрана на казино стрийминга в интернет.
Забрана за разполагане на хазартни обекти на по-малко от 500 метра от училища.
Протестът съвпада и с подготвяните нови, по-строги промени в Закона за хазарта. Политическите сили отчитат, че въведените през май 2024 г. ограничения върху рекламата в медиите не са дали достатъчно ефективен резултат. Новото предложение предвижда въвеждането на пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организатори на такива игри и на свързаните с тях търговски марки, независимо от формата, начина и мястото на разпространение. Освен безкомпромисното ограничаване на рекламата, законопроектът залага на драстично увеличение на санкциите за нарушителите и по-висок финансов принос на сектора към държавата, включително скок на еднократната държавна такса за традиционен хазарт от 300 000 лева на 300 000 евро.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.