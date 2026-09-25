В София ще се проведе протест с искане за пълна забрана за хазарта

На площад „Народно събрание“ в София днес от 18.30 часа ще се проведе „Протест против безобразията на хазарта“. Гражданското недоволство се обединява около искания за спешни и безкомпромисни действия от страна на държавата за ограничаване на агресивното разпространение на хазартните игри.

С протеста, който набира популярност във Фейсбук, се поставят четири искания:

Забрана на рекламата на хазарт върху билбордове.

Затваряне на всички вратички за популяризирането му в интернет и по телевизията.

Забрана на казино стрийминга в интернет.

Забрана за разполагане на хазартни обекти на по-малко от 500 метра от училища.

Протестът съвпада и с подготвяните нови, по-строги промени в Закона за хазарта. Политическите сили отчитат, че въведените през май 2024 г. ограничения върху рекламата в медиите не са дали достатъчно ефективен резултат. Новото предложение предвижда въвеждането на пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организатори на такива игри и на свързаните с тях търговски марки, независимо от формата, начина и мястото на разпространение. Освен безкомпромисното ограничаване на рекламата, законопроектът залага на драстично увеличение на санкциите за нарушителите и по-висок финансов принос на сектора към държавата, включително скок на еднократната държавна такса за традиционен хазарт от 300 000 лева на 300 000 евро.