Над 100 пожара само за 24 часа в България

Противопожарните звена в страната са реагирали на 156 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Ликвидирани са общо 101 пожара. При инцидентите няма загинали или пострадали хора.

20 пожара са причинили преки материални щети. Шест от тях са възникнали в жилищни сгради, един в промишлена сграда, четири в спомагателни, временни или паянтови постройки и три в превозни средства.

Регистрирани са още по един пожар в горски масив, в селското стопанство и в съоръжение на открито, както и три други случая.

Без преки материални щети са възникнали 81 пожара.

49 от тях са били в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища и 22 в отпадъци. Три пожара са възникнали в готварски уреди и комини, а други четири са от различен характер.

През денонощието пожарникарите са извършили и 48 спасителни дейности и помощни операции. Сред тях са реакции при пътни произшествия и промишлени аварии, както и оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.