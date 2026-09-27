Запалиха автомобила на ключов свидетел по дела срещу кмет на плевенско село

Автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското село Трънчовица Милан Драганов е изгорял при пожар, обхванал и стопански постройки, предаде БГНЕС.
Сигналът за пожара е подаден около 1:00 часа през нощта. По данни на МВР са горели стопански постройки и джип със софийска регистрация.
Около 9:00 часа сутринта огънят се е възобновил. Това е наложило пожарните екипи отново да се върнат на място и да извършат повторно гасене.
От прокуратурата в Плевен са съобщили пред bTV, че по случая е образувано досъдебно производство. Разследващите изясняват причините за възникването на пожара и всички обстоятелства около инцидента.
Собственикът на изгорелия автомобил е ключов свидетел по дела срещу кмета на Трънчовица Милан Драганов.
Мъжът твърди, че пожарът е възникнал ден след като е получил телефонни заплахи от Драганов.
Към момента това е твърдение на собственика и няма официално установена връзка между предполагаемите заплахи и пожара.
Срещу Милан Драганов се водят дела, свързани с продажба и разпореждане с недвижими имоти без знанието и съгласието на техните собственици.
Разследването трябва да установи както причината за пожара, така и дали той има връзка с водените срещу кмета дела или с твърденията за отправени заплахи.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.