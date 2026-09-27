Запалиха автомобила на ключов свидетел по дела срещу кмет на плевенско село

Автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското село Трънчовица Милан Драганов е изгорял при пожар, обхванал и стопански постройки, предаде БГНЕС.

Сигналът за пожара е подаден около 1:00 часа през нощта. По данни на МВР са горели стопански постройки и джип със софийска регистрация.

Около 9:00 часа сутринта огънят се е възобновил. Това е наложило пожарните екипи отново да се върнат на място и да извършат повторно гасене.

От прокуратурата в Плевен са съобщили пред bTV, че по случая е образувано досъдебно производство. Разследващите изясняват причините за възникването на пожара и всички обстоятелства около инцидента.

Собственикът на изгорелия автомобил е ключов свидетел по дела срещу кмета на Трънчовица Милан Драганов.

Мъжът твърди, че пожарът е възникнал ден след като е получил телефонни заплахи от Драганов.

Към момента това е твърдение на собственика и няма официално установена връзка между предполагаемите заплахи и пожара.

Срещу Милан Драганов се водят дела, свързани с продажба и разпореждане с недвижими имоти без знанието и съгласието на техните собственици.

Разследването трябва да установи както причината за пожара, така и дали той има връзка с водените срещу кмета дела или с твърденията за отправени заплахи.