Демерджиев за останките на цар Самуил: Свидетели сме на нещо безпрецедентно

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира връщането на тленните останки на цар Самуил и каза, че сме свидетели на нещо безпрецедентно и което трудно може да бъде оценено.
Вътрешният министър каза, че в тази посока са правели усилия от няколко години, благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция.
“Благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени”, каза вътрешният министър.
“Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар, каза той и допълни, че това е повод гражданите да дойдат да участват в това събитие. Взели сме мерки за сигурност, но повече това е повод за празник и почит”, добави Демерджиев.
На въпрос дали това поставя точка на претенциите на Скопие, Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише “Цар на българите“, споровете са излишни.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.