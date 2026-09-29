Демерджиев за останките на цар Самуил: Свидетели сме на нещо безпрецедентно

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира връщането на тленните останки на цар Самуил и каза, че сме свидетели на нещо безпрецедентно и което трудно може да бъде оценено.

Вътрешният министър каза, че в тази посока са правели усилия от няколко години, благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция.

“Благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени”, каза вътрешният министър.

“Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар, каза той и допълни, че това е повод гражданите да дойдат да участват в това събитие. Взели сме мерки за сигурност, но повече това е повод за празник и почит”, добави Демерджиев.

На въпрос дали това поставя точка на претенциите на Скопие, Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише “Цар на българите“, споровете са излишни.