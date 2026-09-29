Петков: Връщането на останките на цар Самуил е знак за нов етап в отношенията с Гърция

След хиляда години от смъртта на цар Самуил неговите тленни останки се връщат в България, това е жест на приятелство между България и Гърция. Това заяви пред журналисти в София бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Петков припомни срещата си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис през 2022 г., когато по думите му Мицотакис е поел ангажимент за връщането на останките. Петков подчерта ролята на българския посланик в Гърция Валентин Порязов, който според него е продължил да работи по случая независимо от смените на правителствата.

„Тук не е въпросът кой го е направил. Важното е, че след хиляда години българският владетел, символ на българската държава, реално ще се върне обратно в България“, заяви Петков.

По думите му България ще предаде на Гърция определен брой артефакти, но той определи връщането на останките като резултат преди всичко от приятелството между двете държави.

От своя страна лидерът на ПП Асен Василев припомни, че през 2022 г. отношенията между България и Гърция са навлезли в нов етап на фона на войната в Украйна и спирането на доставките на руски газ за България. „Ние не спряхме транзита към Гърция, когато подаването на руски газ спира към България. И второто нещо е, отворихме капацитета за обмен на електроенергия, което помогна на Гърция да поддържа по-нормални цени на електроенергията, на българските производители да изнасят за Гърция“, каза Василев.

Той посочи, че това е създало възможност двете държави да работят заедно и да си помагат, а не само да се конкурират.

Василев отбеляза, че връщането на останките е било сложен процес, в който са участвали не само двете правителства, но и гръцката, българската църква и Вселенската патриаршия.

„Виждаме, че е стигнал до успешен край и аз тук също искам да повторя, наистина посланик Порязов събра планини, за да може това нещо да се случи“, заяви лидерът на ПП.

По думите му подготвяния по време на кабинета „Денков“ междуправителствен договор с Гърция няма общо с връщането на останките. „С Гърция бяхме подготвили съвсем различен договор за сътрудничество - 60-годишен, който се обсъждаше в края на кабинета „Денков“ между двете правителства“, заяви Асен Василев.

Той уточни, че договорът е предвиждал български достъп и концесия, както и индустриална зона на пристанището в Александруполис. В него са били включени и транспортни връзки от Александруполис през Маказа, прохода на Републиката до Русе, както и магистрална и бърза железопътна връзка.

„Включваше връзката от Александруполис през Маказа, през прохода на Републиката до Русе – магистрална и бърза жп връзка от Капитан Андреево нагоре, и там да се изгради нов мост. Тези проекти са вече и в проектите на НАТО, и в проектите на ЕС заложени“, посочи Василев.

По думите му договорът е включвал и режим за дългосрочно ползване на водите на река Арда от Гърция, при който използването на водите извън определени часове би било свързано с компенсация за разликата в производството и цената на електроенергията.

„Ако гърците искат определени води в определени часове да се водоползват, те си заплащат за разликата в производството на електроенергия и цената на електроенергията на ежедневна база“, обясни Василев и заключи: „Междуправителственият договор е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил“.