Задава ли се продоволствена криза: Храните ще продължат да поскъпват

Експерти прогнозират, че поскъпването на храните ще продължи и през следващата 2027 година, а евентуалното ускоряване на инфлацията през следващите месеци ще засили финансовия натиск върху домакинствата с ниски доходи.

Растящите разходи

В предаването “България сутрин” бившият зам.-министър на земеделието Светлана Орманова отбеляза, че цените се повишават спрямо предходните години.

"От гледна точка на производителите цените в началото на веригата не са достатъчни да си покрият разходите. Производствата навсякъде са притиснати не само заради климатичните промени, а и заради разходите им. В българското производство факторите отдавна са започнали", на мнение е Орманова.

Според икономиста доц. Огнян Боюклиев геополитическите събития и природните условия са сред основните причини за продоволствената несигурност.

"Продоволствената несигурност е задача не само пред България, а и пред Европейския съюз. Светът е пред продоволствена криза и това е факт. България не е пред глад, но прогнозите на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) и "Ройтерс" са, че цените на храните ще продължат да растат поне до края на 2027 г. Страшен е вносът и от трети страни", допълни икономистът.

Пред Bulgaria ON AIR Орманова каза, че ако не засилим и подкрепим българското производство, за да си осигурим независимост от вноса, ни очакват трудни времена.

"Веригите би трябвало да бъдат партньори, но когато се прилагат нелоялни търговски практики, това трябва да бъде прекратено. Българска продукция се изхвърля и това не е пазарно поведение. Потребителят като крайна цена би трябвало да получава по-прилична такава. Цените във Франция са по-ниски от нашите", каза бившият зам.-министър.

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