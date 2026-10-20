Министерство на отбраната за самолета "Посейдон": Ще остане колкото е необходимо

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че разузнавателният самолет “Посейдон” патрулира над Черно море, но отказа да разкрие а колко време ще остане. Министърът добави, че “ще остане при нас колкото е необходимо“.

Стоянов уточни, че този тип самолет няма възможности да поразява цели, а се използва единствено за събиране на разузнавателна информация, която, по думите му, “идва при нас, за да се вземат конкретни мерки при необходимост“.

Относно дроновете, които също ще следят териториалните ни води, министър Стоянов разясни, че единият е от отряда за специални операции, а другият е на Сухопътните войски.

“Това, което изпълняват като мисии, е разузнаване от въздуха и оглед на териториалните ни води. Ще има и трета система, която очаквам до края на седмицата да бъде разгърната, като тя е с много по-големи възможности“, поясни министърът.

Стоянов отбележи, че “с всеки изминал ден подобряваме нашите способности, но способности не се придобиват за два дни, тъй като отнема страшно много време и страшно много финанси.“ По този повод той изрази надежда в проектобюджета за 2027 г. да бъдат заделени 2,33% от БВП за закупуване на нови технически средства.

Съюзнически екипи

Министърът разкри, че освен изпратения самолет, в страната работят и два съюзнически екипа, които оказват съдействие на българските власти.

“В България работят още два екипа. Няма да коментирам подробно тяхната дейност, но те подпомагат нашите усилия. Информацията, която ни предоставят, е особено ценна“, каза той.

Според Стоянов бързата реакция на партньорите показва как функционира колективната отбрана, когато дадена държава членка има необходимост от допълнителни способности.

Военният министър припомни, че страната разполага и със собствени системи за наблюдение на морската обстановка, включително средства на Военноморските сили и на морската администрация. Той призна обаче, че съществуващите способности се нуждаят от модернизация.

“Тези системи трябва да бъдат надградени. Дали сме изостанали във времето? Да, изостанали сме и трябва да побързаме“, заяви Стоянов.

Военният министър коментира и информацията за намерени останки на борда на атакувания кораб “Челси 3“, който беше изтеглен до пристанището в Бургас. Стоянов призова да не се правят предварителни заключения дали става въпрос за части от дрон, взривно устройство, или други предмети, преди компетентните органи да приключат проверките.

“Нека оставим разследващите органи да си свършат работата. Нямам информация какви точно са останките и за какво става въпрос“, каза той.

Министърът на отбраната каза, че официалните заключения трябва да бъдат оповестени от Военната прокуратура, която ръководи разследването на инцидента.

“Всеки може да спекулира. Не казвам, че министърът спекулира - напротив, той е съобщил информацията, която му е предоставена. Но нека разследващите органи да свършат добре своята работа“, призова Стоянов.

Той уточни, че в разследването участват и служители на “Военна полиция“, а при необходимост могат да бъдат привлечени и Военноморските сили. Министърът потвърди, че сред съюзническите екипи, които вече подпомагат България, има и специалисти, чиято дейност е свързана с изследването на дронове и взривни материали.