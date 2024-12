Ердоган: Членството в ЕС остава стратегическа цел на Турция

“Членството в Европейския съюз остава стратегическа цел за Турция”, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган след среща днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Анкара, предаде турската частна телевизия НТВ.

След разговор в президентството в турската столица Анкара, фон дер Лафен и Ердоган дадоха съвместна пресконференция по въпроса за европейската интеграция на Турция и развоя на събитията в Сирия.

"Ясно е, че членството ни ще има значителен принос както за нашата страна, така и за Съюза. Най-новите събития допълнително затвърдиха позицията на Турция като ключова страна", каза още Ердоган, визирайки случващото се в Сирия.

По думите на турския президент приоритетната тема на разговорите с Урсула фон дер Лайен и нейната делегация са били общите стъпки, които могат да бъдат предприети за съживяване на отношенията между Турция и ЕС.

"Предадох им, че очакваме да представят нова визия, която да подсили перспективата за членство на Турция", посочи той.

Ердоган заяви, че темата за Сирия също е била обсъдена по време на днешната среща.

"Видяхме, че особено по отношение на запазването на суверенитета и териториалната цялост на Сирия сме на едно мнение за (необходимостта от) установяване на приобщаващо управление", каза той.

Ердоган открои последиците от войната в Сирия, където, по думите му, приблизително един милион души са избити, а половината от населението е разселено.

In Ankara today with President @RTErdogan.

Europe continues its engagement with regional leaders on Syria.

We will do our part to support the country at this critical juncture ↓ https://t.co/JdjCWwoPcz