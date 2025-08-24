IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рокля с паднала талия се завърна в светлината на прожекторите

Ето как да я носите в последните топли дни

24.08.2025 | 18:12 ч. Обновена: 24.08.2025 | 19:42 ч. 1
Снимка: Getty Images

Една от водещите тенденции при обличането този сезон е роклята с паднала талия, която е на мода от 20-те години на миналия век, но се завърна в светлината на прожекторите в резултат на булчинските тенденции и възраждането на изисканата ретро естетика.

Силуетът преминава безпроблемно от летни към есенни визии, особено когато е допълнен с драматични аксесоари и е наслоен с любимата ви жилетка или блейзър.

Роклите с паднала талия се превърнаха в основна част от облеклото ни за лято 2025-а, но да се твърди, че се завръщат, е само частично вярно. От самото си създаване преди век, някаква форма на паднала талия - независимо дали е дискретно разположение точно над ханша, или рокля, която драматично се разкроява до средата на бедрото - присъства както на модните подиуми, така и на щандовете за дрехи в магазините.

Рокля с паднала талия
