Рокля с паднала талия се завърна в светлината на прожекторите

Една от водещите тенденции при обличането този сезон е роклята с паднала талия, която е на мода от 20-те години на миналия век, но се завърна в светлината на прожекторите в резултат на булчинските тенденции и възраждането на изисканата ретро естетика.

Силуетът преминава безпроблемно от летни към есенни визии, особено когато е допълнен с драматични аксесоари и е наслоен с любимата ви жилетка или блейзър.

Роклите с паднала талия се превърнаха в основна част от облеклото ни за лято 2025-а, но да се твърди, че се завръщат, е само частично вярно. От самото си създаване преди век, някаква форма на паднала талия - независимо дали е дискретно разположение точно над ханша, или рокля, която драматично се разкроява до средата на бедрото - присъства както на модните подиуми, така и на щандовете за дрехи в магазините.

Източник: Tialoto.bg