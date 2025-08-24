IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цанко Цанков с постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав без неопрен

Той финишира успешно в Оряхово

24.08.2025 | 17:38 ч. Обновена: 24.08.2025 | 19:37 ч.
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 

24 часа, тридесет минути и осем секунди е постижението, което постигна българският плувец. Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. 

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев. 

Цанков коментира, че се чувства щастлив. 

"Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си", добави той, цитиран от БТА.

