"Кандидатът за румънския президент Калин Джорджеску отправи нацисткия поздрав", това написа украинският вестник "Европейская правда".

Крайнодесният политик вчера бе арестуван и прекара няколко часа в сградата на Генералната прокуратура в Букурещ.

След излизането си Джорждеску научи новината, че старшият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Илон Мъск го е подкрепил.

Малко по-късно балканският политик направи жест, който имитираше нацисткия поздрав Sieg heil ("Да живее победата"), с който германците са демонстрирали верността си към Адолф Хитлер от 1933 до 1945 г.

Мъск направи същия жест по време на тържество по повод на встъпването на Тръмп в длъжност, а това предизвика възмущение по целия свят.

The pro-Russian Romanian scumbag Georgescu, who was detained by the police yesterday, decided to cosplay Elon Musk and his Roman salute. pic.twitter.com/5KzEdV0lzV