Мелания заряза роклите за сметка смокингите: Смела модна промяна или политика?

Миналата седмица първата дама Мелания Тръмп влезе в Капитолия на САЩ на мисия. Тя беше там, за да лобира за нов законопроект за онлайн безопасност, насочен към защита на децата от порнография за отмъщение. Това беше първата й самостоятелна публична изява, откакто тя възобнови ролята си на първа дама на 20 януари, и тя се погрижи да пристигне със стил. 54-годишната първа дама избра костюм на Ralph Lauren в камилски цвят с черна панделка, заострени ревери, риза с яка и подходяща жилетка.

През последните няколко месеца Мелания се облича максимално енергично, стилизирайки модели на мъжко облекло с женствени нотки. Беше много далеч от гардероба, който видяхме в първия й престой като FLOTUS, когато тя носеше пудрово синя рокля с палто на откриването през 2016 г., пъхна тънки крачоли каки в ботуши до коляното в кампанията Toys for Tots на резерва на морската пехота и комбинира ярко розови обувки с бананово жълта пелерина за срещата на върха на лидерите на НАТО в 2019 г.

Сега тя се побратимява в смокинг заедно със съпруга си за събития с черни вратовръзки в Белия дом. На 22 февруари бившият модел, роден в Словения, се присъедини към Доналд Тръмп, докато той беше домакин на годишната вечеря на Асоциацията на националния губернатор. Двамата бяха снимани да се държат за ръце в еднаквия си тоалет на червения килим, което накара някои коментатори в социалните медии да предложат: “Е, знаем кой носи панталоните във връзката“.

🇺🇸 @FLOTUS Melania Trump at the United States Capitol for the Be Best Roundtable on A.I. and Deepfakes. pic.twitter.com/Ahcu3E9a9c — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2025

За официалния си портрет в Белия дом Мелания позира с едноредно черно сако от смокинг от кепър на Dolce & Gabbana, сатенена риза, бяла риза и панталон с едно плисиране в тон. Официалното изображение, отпечатано в черно и бяло, я показваше в силна поза, надвесена над отразяващо бюро. “Melania Trump Cosplays The Apprentice“ гласеше заглавието на Vogue, анализирайки кадъра.

Още за първата си официална поява като новия FLOTUS тя заложи на удължено палто от костюм на Adam Lippes и широкопола шапка с цилиндър на Eric Javits.

И така, какво се крие зад тази нова мания за мъжко облекло?

Изпраща ли Мелания послание към съпруга си и консервативната му основа – пословичен среден пръст към желаните алфа мъже, следващи Андрю Тейт? “Тя използва модата си, за да съобщи нещо“, казва модният експерт Грейвс. “Не мисля, че това е голямо отклонение от това, което носеше [през първите й четири години като FLOTUS]. Това е по-скоро еволюция.“

Известно е, че в миналото Мелания изразява чувствата си чрез облекло. Всъщност тя тихо се бореше срещу възприятието на обществото за нея, когато носеше суичър с надпис “Наистина не ми пука, а ти?“ изписан на гърба преди седем години.

It was an honor to host our distinguished governors at the White House. Together, we embraced a moment of unity, forging a path toward a brighter future for all. pic.twitter.com/Fa0Eh72aoM — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) February 24, 2025

“Беше за хората и за левите медии, които ме критикуват“, каза тя за бележката на пуловера си тогава. “Искам да им покажа, че не ми пука.“

Грейвс смята, че склонността на Мелания към мъжкото облекло сега предава ново послание, което отразява нейните намерения за следващите четири години. Тя сигнализира: “Аз съм в бизнеса. Аз не съм просто красиво лице. Тук съм, за да свърша работа.“

Междувременно Алберт Варки, моден експерт и съосновател на марката за луксозни кожени изделия Von Baer, ​​вярва, че модата на Мелания е “отражение на по-широка културна промяна в облеклото на властта и предефиниране на класическата женственост в политически контекст“.

Жените използват мъжкото облекло като средство за установяване на господство и взаимно уважение, откакто за първи път поеха работа в работническата класа по време на Индустриалната революция и когато мъжете бяха принудени да напуснат работните си места във фабриките за Втората световна война, оставяйки своите колеги жени да заемат техните позиции.

“Визиите, вдъхновени от мъжкото облекло, исторически свързани със символи на власт и господство, помогнаха на Мелания да изгради образ, който беше едновременно загадъчен и непостижим, подчертавайки нейното присъствие без излишни украшения“, отбелязва Варки.

Въпреки че кройката на дрехите й може да е тънка за разлика от по-свободния силует на мъжко облекло, тя отказва да живее в остарялата дефиниция на обществото за женственост, в която жените са изящните и тихи аксесоари за влиятелни мъже.

“Тя носи панталони, за да бъде различна", но чреч тях първата дама казва: “Аз съм равна на останалите“, обяснява Грейвс.

Въпреки това Грейвс не вярва, че преобличането на Мелания е кампания срещу нейния съпруг или неговите възгледи относно нормите на пола.

“Чувствам, че Доналд Тръмп е много алфа мъжкар и бих очаквал от него да има красива, независимо от начина, по който определяте красотата съпруга“, каза Грейвс. “А това, че Мелания носи костюм, не е непременно против това. Мисля, че тя стратегически оформя тези по-силни кодове по много женствен начин. Така че тя все още се вписва в това.

“Мисля, че ако се опитваше да бъде мъжествена, нямаше да го прави по този начин – да носи токчета и отворена риза. Това ми напомня за Том Форд през 90-те години на миналия век“, продължи тя. “Тя просто променя кодовете, без да премахва тази женствена страна.“

FLOTUS Melania Trump hosted guests at the White House in conjunction with the State of the Union address. #BEBEST

March 4th, 2025 #SOTU2025 pic.twitter.com/XQUw4VcCg6 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) March 11, 2025

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.