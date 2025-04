Атаките на Тръмп срещу Китай отприщват вълна от националистическа подкрепа за Си

Си Дзинпин се сблъсква с нарастващ скептицизъм и недоволство в Китай поради строгите карантини заради Covid, забавящата се икономика и атаките срещу предприемачи. Сега Доналд Тръмп му поднесе подарък, за да набере подкрепа у дома: външен враг.

Въпреки че всеобхватната цензура и пропагандната машина на Комунистическата партия, генерираща мемета, затрудняват оценката на общественото мнение, властите в Пекин не винаги могат да контролират посланието. Това се видя ярко в края на 2022 г., когато избухнаха редки едновременни улични протести срещу пандемичната политика на Си, което накара китайския лидер внезапно да прекрати най-строгите мерки за ограничаване на разпространението на вируса в света, пише Bloomberg.

Сега друга вълна залива Китай, само че този път е в полза на Си. Интервюта с десетки хора в Китай от бизнес и правителствени среди, много от които поискаха да не бъдат назовани, за да говорят свободно по чувствителна тема, показаха, че се оформя солиден консенсус за ожесточена борба срещу решението на Тръмп бързо да увеличи тарифите върху много китайски стоки до 145% - ниво, което заплашва ефективно да унищожи търговията между най-големите икономики в света.

Финансови инвеститори, производители в източния крайбрежен регион на Китай, политици в редица ведомства и дори елитни фракции, които са загубили от заграбването на властта от Си, всички се обединяват зад него. Дори редовните критици и предприемачи, които са били критикувани от политиките му през последните години, искат той да отстоява позицията си пред лицето на безпрецедентна икономическа атака.

„Хората наистина са решени да не се поддават и да се борят докрай“, каза Джеймс Джан, износител на мебели в крайбрежния град Нингбо, който генерира 60% от приходите си от САЩ. „Отстъпването не осигурява път напред, а само задънена улица.“

Обществените настроения са ключов фактор в противопоставянето между САЩ и Китай, което има дълбоки последици за световната икономика и финансовите пазари, след като Тръмп повиши тарифите до най-високото ниво от повече от век. Въпреки че и двете страни ще понесат удар, залозите са особено високи за Си Дзинпин: Всяко решение вероятно ще надхвърли тарифните нива, потенциално засягайки икономическия възход и глобалната мощ на Китай за десетилетия напред.

Тръмп многократно е призовавал Си да се обади по телефона и да сключи сделка, залагайки, че големите тарифи ще го принудят. Вместо това те отприщиха вълна от патриотизъм, която предостави пространство за най-могъщия лидер на Китай след Мао Дзедун да се намеси. Докато Китай е отворен за преговори, служители в Пекин не са сигурни какво иска Тръмп и се притесняват да не поставят Си в непредсказуема ситуация, която би могла да го накара да изглежда слаб.

Притеснението сред правителствените служители е, че всякакви отстъпки само ще доведат до повече искания от страна на Тръмп, който може да заплаши да вдига и намалява тарифите, когато му е удобно. Изчислението на тарифите от Тръмп, основано единствено на търговския дефицит, както и опитите му да убеди други страни да предприемат действия срещу Пекин, засилиха опасенията, че администрацията му просто иска да ограничи възхода на Китай и САЩ да спечелят на всяка цена.

„Администрацията на Тръмп ясно заяви, че няма да толерира доставяния от Китай фентанил и нелоялни търговски практики, които вредят на американския народ“, заяви говорителят на Съвета за национална сигурност Джеймс Хюит. „Китай трябва да работи с нас добросъвестно, или рискува да загуби достъп до най-големия пазар в света.“

Правителството на Си е уверено, че може да използва достатъчно стимули, за да компенсира най-лошото от болката, предвид твърдия си контрол върху икономиката и способността си да овладее всякакви вълнения . Тръмп, за разлика от него, е изправен пред нарастващ натиск да се оттегли от ключови поддръжници на Уолстрийт и дори от недоволство от страна на републиканските законодатели, които рискуват да загубят поста си, ако икономиката се забави и цените се повишат. Той вече е спрял наказателните тарифи за голяма част от света и е въвел ключови изключения върху китайските мита.

В краткосрочен план, националистическият настро на Китай дава време на Си да намери решения за икономика, която вече беше спъната от криза на пазара на недвижими имоти и дефлационно забавяне преди митата на Тръмп, което доведе до нарастващо социално недоволство. Bloomberg Economics изчислява, че митата на сегашните нива биха могли да унищожат над 80% от китайския износ за САЩ, изтривайки два процентни пункта от БВП, ако фабриките не могат да намерят нови пазари за стоките си.

„Възможно е китайското правителство да оправдае или обясни повечето неща, свързани с тежките икономически условия, сега да ги обвини за налагането на мита“, каза Рана Митер, председател на катедра „Сейнт Лий“ по отношенията между САЩ и Азия в Харвардското училище „Кенеди“. „Дори ако в действителност митата нямат чак толкова общо с това.“

В дългосрочен план действията на Тръмп помагат за засилване на позицията на Си да остане на власт и да осъществи това, което той нарича „китайската мечта за голямото възраждане на китайската нация“. Това включва продължаване на „китайския път към модернизация“ и възстановяване на територии като Тайван, загубени по време на така наречения Век на унижението, когато колониалните сили поеха контрола над пристанищата по крайбрежието му, включително Шанхай и Хонконг.

Завъртането на Тръмп по отношение на Украйна и предложението Тайван да плати „застраховка“ за защита сигнализират на Пекин, че САЩ няма да бързат да се намесват в криза между двете страни на пролива. През март официалната информационна агенция Синхуа публикува статия, в която се казва, че Тайван е „обречен да бъде изоставен“.

Отвъд Азия, решението на Тръмп да затвори Американската агенция за международно развитие премахна ключов инструмент за придобиване на влияние в развиващия се свят сред страните, които обмислят дали да се присъединят към инициативата „Един пояс, един път“ на Си Дзинпин. Опитите за закриване на „Гласът на Америка“ рискуват да изоставят ефира на все по-сложната китайска пропаганда.

В оценка на десетки речи, статии в официалната преса, доклади от наблюдатели на Китай за САЩ и публикации в социалните медии през последните няколко години, Bloomberg Economics установи, че много хора вярват, че моментът на Китай е настъпил, тъй като САЩ се изправят пред спираловиден упадък.

Фразата „Другарят Тръмп изгражда Китай“ се използва често в строго контролирания китайски интернет, за да покаже как той вреди на САЩ. Други сравняват хаотичните атаки на президента срещу бюрокрацията с Културната революция на Мао Дзедун, когато червеногвардейци бяха разположени, за да унищожат официалните институции.

През последните седмици Китай публикува множество мемета и генерирани от изкуствен интелект снимки в платформи като WeChat, Xiaohongshu и TikTok, изобразявайки карикатурно затлъстели американци във фабрики, които сглобяват iPhone-и, и прокарвайки наратив, изобразяващ САЩ като подкрепящи тарифите и насилието срещу мирен и проспериращ Китай.

Разбира се, прогнозите за падението на Америка са били погрешни през годините. През 1991 г. Уанг Хунинг - тогава професор в университета Фудан в Шанхай - пише, че американското общество, „основано на индивидуализъм, хедонизъм и демокрация, очевидно губи от система на колективизъм, себеотрицание и авторитаризъм“.

След като Тръмп започна търговска война и настрои световното обществено мнение срещу Китай, Си Дзинпин се сблъска с някои вътрешни критики за това, че превърна страната в мишена, като изостави стратегията на бившия лидер Дън Сяопин „да се крие и да чака“, която призоваваше за поддържане на по-нисък международен профил, докато тихо се изгражда сила. Някои гласове в Китай, включително синът на Дън, предупредиха, че китайското правителство рискува да привлече вниманието към възхода на страната твърде рано.

В днешно време обаче малцина поставят под въпрос подхода на Си.

Призивът за борба събуди китайската бюрокрация, където чиновниците години наред се държаха в тесен кръг, за да избегнат замесването в чистките на Си. Напоследък обаче те работят денонощно с по-голяма ефективност, за да помогнат на износителите да се противопоставят на това, което те възприемат като външен враг, според запознати със ситуацията.

Китайските интернет гиганти, от Alibaba Group Holding Ltd. до JD.com Inc. и PDD Holdings Inc., се надпреварват да въведат политики в подкрепа на местните износители. Платформата Taobao-Tmall на Alibaba намали таксите за промотиране на стоки и организира седмични експортно ориентирани маркетингови кампании. JD.com планира да закупи експортно ориентирани продукти на стойност поне 200 милиарда юана за една година, за да ги препродаде на вътрешния пазар.

Част от решението за борба произтича от липсата на по-добри възможности. Покриването на разходите би довело до фалит за много предприемачи.

„Сега на практика дори не си правим труда да преговаряме“, каза Вивиан Чен, изпълнителен директор на средно голяма платформа за онлайн търговия, базирана в Ханджоу.

Това мнение беше споделено и от Майкъл Ю в Сямън, крайбрежен град, съседен на Тайван. Неговата компания и много други износители се подготвиха за този момент след първата търговска война на Тръмп, отчасти като продаваха повече на по-малки американски търговци, отколкото на гигантски търговци на дребно. Досега той е прехвърлял всички тарифни разходи на американските клиенти.

Докато китайското правителство влияе на общественото мнение с множество публикации в социалните медии на различни платформи, коментарите на Ю показват, че възходът на патриотизма на място е реален.

Като спомогнаха за обединението на Китай, екстремните тарифи на Тръмп подкопаха стратегията, която администрацията му приложи по време на първия му мандат. През 2020 г. тогавашният държавен секретар Майкъл Помпео произнесе реч , в която заяви, че Комунистическата партия не представлява 1,4-те милиарда души от Китай, и призова света да подкрепи китайските дисиденти в противопоставянето им на правителството на Си.

Този път натискът да се принуди Китай да направи отстъпки е съчетан с пренебрежителни забележки от хора като вицепрезидента Джей Ди Ванс, които опетниха гражданите на страната като „китайски селяни“. Още по-добре за Си, Тръмп също така наложи високи мита на съюзниците на САЩ и основните китайски търговски партньори в Азия, което позволи на Пекин да се представи като защитник на свободната търговия и стесни възможностите на компаниите да се преместят от континента.

Остава неясно колко дълго ще продължи моментът на патриотизъм в Китай. Истинското изпитание ще дойде с течение на седмиците и месеците, когато обикновените китайски работници загубят работата си и се справят с икономически трудности.

Си Дзинпин е изправен и пред редица други проблеми. Освен справянето с митата на Тръмп, слабите потребителски разходи и бавния колапс в сектора на недвижимите имоти, Китай все още изостава от САЩ в разработването на собствени авангардни чипове, необходими за изкуствен интелект и други технологии, които ще стимулират бъдещия растеж.

Съобщава се, че текущата чистка във военната сфера е обхванала и Хе Уейдун, третият най-високопоставен член на Народноосвободителната армия, който е и член на 24-членното Политбюро. Разширяващите се разследвания вече свалиха двама членове на влиятелната Централна военна комисия, както и предишните двама министри на отбраната, което повдига въпроси относно това доколко Си Дзинпин има доверие във военните.

Нещо повече, борбата за позиции започва преди следващия конгрес на Комунистическата партия – най-важното събитие в политическия календар на Китай – през 2027 г. Си, който сега е на 71 години, може да се окаже под нарастващ натиск да назначи наследник.

Най-добрият сценарий за Си е, че той ще успее да устои на тази буря, изграждайки по-устойчив Китай, който е още по-интегриран с останалата част от света и започва да постига някои технологични пробиви. Това включва надграждане върху неотдавнашния успех на DeepSeek, който показа как Китай може да напредва въпреки технологичните ограничения на САЩ.

