Кардиналите вече са в Сикстинската капела за първият вот за нов папа ВИДЕО

133-та католически кардинали, които ще изберат нов папа, се събраха, за да се помолят в Паулината капела във Ватикана преди конклава.

Това показват кадри, излъчени на живо от Светия престол, предаде АФП.

След това кардиналите се отправиха на процесия до Сикстинската капела на няколко метра от нея, където ще бъдат заключени преди първото гласуване днес, 7 май, вечерта за наследник на папа Франциск.

Те вече пристигнаха в Сикстинската капела и заеха местата си преди вота.

🇻🇦 The College of Cardinals are processing to the Sistine Chapel to begin voting pic.twitter.com/0Cu8pFHhQ7