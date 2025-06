Вицето на Тръмп показа среден пръст по време на реч в Охайо ВИДЕО

В коментарите си във вторник вечерта Ванс повтори твърденията на Тръмп, че ударите са унищожили ядрените съоръжения на Иран.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи спорен жест по време на вечеря на Републиканската партия в Лима, Охайо, като вдигна среден пръст, докато отправяше забележки за политическата култура във Вашингтон. Ванс имаше свои собствени лудории, които съответстваха на изпълнената с ругатни тирада на президента Доналд Тръмп срещу Израел и Иран по-рано през деня.

Речта му се отнасяше до политическата култура във Вашингтон. По отношение на левите протестиращи той каза, че “всички хора с розови коси са хвърлили плаката“, преди да го направят самият той.

Vance: All the pink haired people throw up this sign

*holds up middle finger*

I think that means we’re number 1 right? pic.twitter.com/afo5vAHvQu