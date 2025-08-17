"Мегадет" издава последен албум и тръгва на прощално турне

Американските гиганти на траш метъла "Мегадет" (Megadeth) обявиха, че предстоящият им албум ще бъде последният, а през 2026 г. групата ще тръгне на прощално турне, предаде Асошиейтед прес.

"Има толкова много музиканти, които са стигнали до края на кариерата си, било то неволно или нарочно. Повечето от тях не са успявали да се оттеглят по свои собствени правила, докато са на върха, и точно в такава ситуация се намирам в момента. Пътувал съм по целия свят и съм спечелил милиони фенове, а най-трудната част от всичко това е да се сбогувам с тях", обяви в изявление основателят и фронтмен на "Мегадет" Дейв Мъстейн.

В него музикантът казва още, че сега е идеалният момент за групата да издаде последния си албум и да започне прощалното си турне. "Мегадет" все още не са разкрили заглавието на албума, нито датата на излизането му или датите от турнето.

"Не се сърдете, не тъгувайте, радвайте се за всички нас, елате да празнуваме заедно през следващите няколко години. Заедно постигнахме нещо наистина прекрасно, което вероятно никога няма да се повтори", написал е Мъстейн. "Ние създадохме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири на нея, и променихме света. Бандите, в които съм свирил, повлияха на света. Обичам ви всички за това. Благодаря ви за всичко", споделя още фронтменът на "Мегадет".

Изявлението идва, след като групата публикува по-рано през седмицата тийзър с надпис "Краят наближава...".

Група "Мегадет" е създадена през 1983 г., след като Мъстейн е изгонен от "Металика" (Metallica), на която е съосновател, заради перманентна зоупотреба с алкохол. "Мегадет" издават дебютния си албум, озаглавен Killing Is My Business... and Business Is Good!, през 1985 г. Амбицията на Дейв Мъстейн е да задминат успехите на "Металика".

Групата нееднократно е гостувала и в България.

В актуалния състав на групата освен Дейв Мъстейн (вокали и китара) са роденият в Бруклин басист Джеймс ЛоМенцо, финландският китарист Теему Мантисаари и белгийският барабанист Дирк Вербойрен, уточнява "Варайъти". Наред с „Металика“, „Слейър“ и „Антракс“, „Мегадет" са в Голямта четровка основатели на траш метъла. /Сега