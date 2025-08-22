Джеси Джей тъжна, ракът ограбил от времето със сина ѝ

Джеси Джей чувства, че е била ограбена от време със сина си.

37-годишната певица разкри, че е диагностицирана с ранен рак на гърдата през май. През юни тя претърпя операция и сега се възстановява.

Звездата има син Скай, който се роди през май 2023 г. Таткото е Чанан Сафир Колман. Заради възстановяването, Джеси не може да вдига сина си и да прекарва пълноценно време с него.

"Вчера плаках, защото момчето ми ми липсва. Не мога да бъда майка по начина, по който искам да бъда майка и се чувствам ограбена. Най-лошата част е... Чувствам, че ракът ме ограби от спомени със сина ми. И всеки с малдо дете знае, че те се променят толкова много в този период от време. Ти мигваш и той говори.", разказа изпълнителката в подкаста "Great Company with Jamie Laing".

