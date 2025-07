Тръмп посяга на Федералния резерв, а Уолстрийт е като "кон с капаци"

През април, когато Доналд Тръмп загатна, че може да уволни председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, пазарите реагираха бурно — акциите и доларът поевтиняха, а анализаторите предупредиха, че дори шегите с независимостта на централната банка са недопустими. Самият Пауъл заяви, че подобен ход е извън закона, а финансистите на Уолстрийт се обединиха около мнението, че независимостта на Фед е неприкосновена.

Но през юли картината изглежда различно. Пред конгресмените Тръмп размахва проект за уволнение на Пауъл, а пазарите... не реагират. Акциите остават близо до рекордни нива, доларът и облигациите леко се раздвижиха, но бързо се стабилизираха след публично опровержение от страна на Тръмп, че планира уволнение.

Според някои анализатори има две възможности: или пазарите просто не вярват, че Тръмп наистина ще премине границата и ще посегне на Фед, или тази „червена линия“ е по-скоро академичен мит, отколкото реална финансова заплаха.

На 13 юли, според източници на CNN, президентът е заявил на законодатели, че смята да уволни Пауъл заради скъпа реновация на сградата на Федералния резерв. Дори посочил документ, за който твърдял, че е писмото за освобождаване. Ден по-късно Тръмп каза, че подобен ход е „малко вероятен, освен ако не става дума за измама“. Междувременно неговият директор по бюджетните въпроси обвини Пауъл в лъжа пред Конгреса за въпросната реновация.

Ако някога президент на САЩ се е доближавал до сваляне на председател на Фед, то това е най-близкият момент. И пазарите, и корпоративна Америка би трябвало да са силно притеснени — но не са.

Джордж Саравелос от "Deutsche Bank" предупреди, че подобен акт би бил „директна атака срещу независимостта на Фед“ и би могъл да доведе до срив на валутата и облигационния пазар, особено при покачване на инфлационните очаквания и спад на реалната доходност.

И все пак, реалността подсказва друго, което е изключително притеснително - пазарите сякаш са привикнали към хаоса.

Проф. Джонатан До от "Villanova School of Business" коментира, че се е утвърдила закономерност — администрацията на Тръмп заплашва с радикални мерки, но отстъпва при негативна реакция на пазарите. Именно това поражда така наречения "TACO trade" ("Trump Always Chickens Out" — Тръмп винаги се отказва), който позволява на инвеститорите да печелят от всяка временна нестабилност, породена от негови изказвания.

И все пак, дори ако пазарите приемат действията на Тръмп с апатия, това не значи, че последствията няма да дойдат. Според анализатора Стив Сосник от "Interactive Brokers", инвеститорите може би вече са толкова фокусирани върху желанието за по-ниски лихви — основна цел на Тръмп — че са готови да приемат дори политическа намеса в паричната политика, ако тя води до това.

С други думи: може би независимостта на Фед вече не е толкова свещена, колкото някога. И ако реакциите на пазарите не са достатъчно остри, това може само да подхрани увереността на Белия дом, че подобна стъпка е възможна без сериозни последици, пише БГНЕС.

И въпросът остава. Ще посмее ли Тръмп да прекрачи границата — и какво ще последва, ако го направи?

