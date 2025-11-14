IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 138

Йордан Тодоров: Ако Спецов бъде назначен за особен управител в "Лукойл“, ще имаме ликвидатор

Ще бъдат заведени арбитражни дела срещу страната, ще плащаме милиарди за нанесени щети, посочи той

14.11.2025 | 22:37 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

С днешното предложение на Министерския съвет изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов да бъде назначен за особен търговски управител в "Лукойл-Нефтохим“ се потвърждава, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“, коментира пред медиите в парламента Йордан Тодоров от "Възраждане“.

Номинацията на Спецов за особен търговски управител бе съобщена от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, свикано във връзка с назначаването на особен търговски управител в "Лукойл Нефтохим“. Очакванията са най-късно до понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на американските санкции върху две руски петролни компании.

Свързани статии

Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, което ще става по пазарни оценки, които, най-вероятно ще бъдат правени от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски, посочи Йордан Тодоров. Това отваря широко вратите да бъдат заведени арбитражни дела срещу страната ни и да бъдем принудени да плащаме милиарди за нанесени щети на активите на „Лукойл“ и за пропуснати ползи, смята той. 

Спецов няма никакъв опит да управлява такава компания, дори не отговаря на минималните изисквания за това, но очевидно е особено удобен за Пеевски, коментира Тодоров. Защото, по думите му, той „през годините неведнъж е бил свързан с него“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Йордан Тодоров Лукойл Румен Спецов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem