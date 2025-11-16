70-годишната Крис Дженър има 14 внуци - разберете повече за тях

Крис Дженър не е просто част от едно от най-известните семейства в света – тя е сърцето и душата на клана Кардашян-Дженър.

Освен че стои зад империята, превърнала фамилията в символ на модерния Холивуд, Крис с гордост носи титлата „баба“ – най-любимата дума на нейните 14 внуци.

От Кортни, Ким, Клои, Роб и Кайли, до най-малките членове на семейството, Крис Дженър е винаги до тях – на рождените им дни, по празниците, на снимки, които споделя със света в Instagram, или просто в тихи семейни моменти у дома.

Голямото семейство на Крис Дженър

Децата на Кортни Кардашян – Мейсън Даш, Пенелопе Скотланд, Рейн Астън и най-малкият Роки Баркър – са сред първите малчугани, които направиха Крис баба.

От страна на Ким Кардашян и Кание Уест, се раждат внуците Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Клои Кардашян има две деца – Тру и Тейтъм Томпсън, а Роб Кардашян е баща на малката Дрийм.

Основателката на бранда Kylie Кайли Дженър, най-малката от клана, се радва на своите деца – Сторми и Еър Уебстър.

И така – броят на внуците на Крис Дженър достига 14. Самата Крис неведнъж е споделяла, че ги обожава и те са най-голямото ѝ постижение.

Баба, но в стил Кардашян

Да бъдеш баба на 14 деца не е лесна задача, но за Крис Дженър просто няма невъзможни неща. Тя е баба, която организира пищни празненства, координира костюми за Хелоуин, участва в бебешки партита, прави бисквитки с внучките си и винаги изглежда безупречно.

Източник: Tialoto.bg