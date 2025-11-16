Жестоката опасност: Как младите хора се справят с наркотиците

Проблемът с лесния достъп до наркотици отново е на дневен ред. Това става само дни, след като 16-годишен наркодилър от Горна Оряховица беше задържан за пореден път. А основните му клиенти били негови връстници.

Учениците във Велико Търново признават, че достъпът до наркотици в града не е труден, но проблемът трябва да се реши в различни направления.

"Не съм опитвала и никога не ме е вълнувало. Повечето хора имат поне един познат, който или употребява, или е употребявал, или има някаква зависимост. Не смятам, че това е решение, трябва да се намери друг начин - да се говори с близки, да се споделя", призна Василена Кондоферски от СУ "Емилиян Станев".

В едно от големите училища в Горна Оряховица залагат на информираността на учениците за опасността от наркотиците.

"Работим най-вече за създаване на доверие - учител-ученик и ученик-ученик. Това е механизмът, по който можем да разбирам дали има някаква опасност", призна директорът на СУ Вичо Грънчаров" Нели Атанасова пред телевизия Bulgaria ON AIR.

В училището развиват много извънкласни дейности и се опитват чрез изкуството и благотворителността да създават друг фокус на децата.

"Имало е деца, които са били в близък досег с такива вещества, било им е предлагано - тези, които са участвали в нашите инициативи, те са устоявали", каза учителят по английски език Пламена Кръстева.

Част от училищата във Великотърновско си партнират с Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите и подготвят гимназистите за доброволци, които преподават беседи на по-малките ученици.

