Путин не е против среща със Зеленски, но трябва да се създадат условия

Възможно е, каза пред репортери руският президент

07.08.2025 | 16:05 ч. Обновена: 07.08.2025 | 17:24 ч. 19
Руският президент Владимир Путин заяви, че не е против провеждането на среща с Владимир Зеленски, но трябва да се създадат условия за това.

“Повторих, че като цяло нямам нищо против това, възможно е“, каза Путин пред репортери. 

“Трябва обаче да се създадат определени условия за това. За съжаление, предстои дълъг път за създаване на такива условия“, добави Путин, цитиран от ТАСС.

По-рано от Кремъл потвърдиха, че в следващите дни ще има среща на високо ниво между Путин и американският му колега Доналд Тръмп. 

По повод предстоящата среща между него и американският му колега Доналд Тръмп, Путин заяви, че ОАЕ е възможно място за провеждането ѝ.

“Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат в организирането на такива събития. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства“, каза Путин, стоящ до лидера на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският лидер добави, че “това (ОАЕ) би било едно от най-подходящите места“.

