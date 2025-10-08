Най-лошата работа на света е във Франция

Къде си мислят, че са? Италия? Франция загуби в понеделник още един министър-председател - петият за две години - докато Париж сменя висши политически лидери с темпото, с което се сблъсквахте в Рим. Не очаквайте въртящата се врата да се забави скоро.

Последната жертва на политическата дисфункция по френски е Себастиан Льокорню, който подаде оставка след по-малко от месец като премиер. Той дойде на поста, обещавайки "дълбоко скъсване" със застоя от близкото минало. След това, този уикенд, той представи нов кабинет, пълен с политици, свързани с непопулярния президент Еманюел Макрон. Негативната реакция в непокорния законодателен орган доведе до оставката му ден по-късно, пише в свой анализ WSJ.

Непосредственият проблем е, че в този момент може да не е възможно никой да управлява Франция, и особено някой в ​​орбитата на г-н Макрон. Импулсивните предсрочни избори на Макрон през 2024 г. доведоха до разделяне на Националното събрание между леви и десни фракции на големите правителства, с намалена макронистка фракция в центъра.

Прибързаното напускане на Льокорню увеличава вероятността френският президент да трябва да свика нови избори, за да преодолее застоя. Анкетите показват, че центристките съюзници на Макрон биха били най-големите губещи. Ако изборите доведат до някакво ясно управляващо мнозинство, поне Париж ще може да функционира отново.

Но не очаквайте новоизбраният законодателен орган да реши по-дълбоките кризи във Франция, които произтичат от бюджет, раздут от неустойчиви разходи, изсмукващи живота на анемичната икономика. Бунтовническата дясна партия "Национален сбор" и лявата коалиция – едната от които вероятно би могла да спечели избори – са единодушни по малко въпроси, освен за предотвратяване на съкращения в социалната държава. Те скърцат със зъби тази година дори на бюджетни предложения, които само умерено биха забавили разходите.

Междувременно, прогнозата за растежа на Франция е 0,8% или по-малко за 2025 г. Съотношението на френския дълг към БВП е на път да достигне 116% тази година, докато годишните държавни разходи се приближават до 60% от икономическия продукт. Бордото, багетите и брито могат да направят само до известна степен, за да изкушат предприемаческата класа да остане.

Ако Франция не може да приеме бюджет, ще трябва да удължи последния и да запази това, което трябваше да бъдат еднократни увеличения на данъците върху производствените части на френската икономика. О, и има и нарастващ натиск за повторно въвеждане на данъка върху богатството, който г-н Макрон премахна през 2018 г.

Може би затова френските акции се сринаха с 2% в понеделник за основния индекс, докато доходността по 10-годишните облигации се повиши до 3,6%, над тази на Италия. Франция не се втурва насън към фискална и икономическа криза, а по-скоро се втурва стремглаво в такава. Най-добрият вариант в този момент е вероятно да оставим избирателите да се справят с това, тъй като вече е ясно, че никой друг не може.