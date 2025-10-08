Подадоха сигнал в МНС за Мелони и двама министри за съучастничество за геноцида в Газа

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че за нея и за двама нейни министри е бил подаден сигнал в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастничество в "геноцид" във връзка с израелската офанзива в Газа, предадоха Ройтерс и АНСА.

Мелони съобщи това в програмата „Порта а Порта“, излъчвана по италианската държавна телевизия "РАИ Уно".

Мелони уточни, че освен нея сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето и министърът на външните работи Антонио Таяни. Мелони добави, че мисли, че сигнал е бил подаден и за Роберто Чинголани, ръководител на италианския отбранителен консорциум „Леонардо“.

Италиански опозиционни партии критикуват правителството на Мелони, че не спира оръжейните доставки за Израел и казват, че по този начин тя става съучастник на „геноцида“ в Газа. Те упрекват Мелони и, че не предприема действия за признаване на Държавата Палестина сега, както направиха други западни страни. Опозиционни партии казаха, че ще сезират съответните международни инстанции по тези въпроси. Мелони смята, че преждевременно да се признава Държавата Палестина сега, но подкрепя решението с две държави на израело-палестинския конфликт. Тя предложи и в парламента да се внесе и гласува резолюция за признаване на палестинска държава при две условия, ако бъдат освободени заложниците, държани от "Хамас" в Газа и ако "Хамас" не бъде допуснат до властта в евентуалната бъдеща палестинска държава. Мелони одобри и плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

По повод на подадения сигнал срещу нея и нейните министри, Мелони заяви, че смята, че подобен друг случай не съществува в света и в историята, предаде АНСА.

В програмата по "РАИ Уно" италианският премиер говори и за пропалестинските протести в Италия. Тя каза, че уважава демонстрациите и че самата тя е организирала демонстрации в миналото.

Мелони припомни, че на пропалестински протест от последните дни е имало транспарант, който възхвалявал терора от 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ нападна Южен Израел и изби там 1200 души. Мелони допълни, че когато се допуска на демонстрация подобна възхвала да стои начело, то тезата на организаторите на демонстрацията, че в нея са проникнали хора, за да всяват смут, е доста опростена.

Мелони обаче добави, че принципно изпитва голямо уважение към хората, които са излезли на улицата, за да защитават кауза, която им е присърце.

По време на демонстрациите, организирани от леви парти и от синдикати, се стигна до насилие на някои места. Организаторите тогава казаха, че насилието се дължи на лица, проникнали насред мирните демонстранти.

Мелони изтъкна по време на телевизионната програма и победата на обединената десница на регионални избори в две италиански области – Марке и Калабрия.

В същото интервю Мелони заяви и, че вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да стигне до извода, че Русия не е заинтересувана от мир в Украйна.

Мелони също така отхвърли спекулациите на бившия премиер Матео Ренци, лидер на центристката партия „Италия Вива“, че тя има амбициите да стане президент на Италия, когато мандатът на досегашния държавен глава Серджо Матарела изтече през 2019 г.

"Проблемът с онези, които са прекарали целия си живот в чудене какъв ли пост могат да заемат, е, че те си мислят, че всеки е като тях. Аз мисля различно, аз съм премиер и мога да ви уверя, че това ми е достатъчно“, каза Мелони, цитирана от БТА.