Приятелката на Пийт Дейвидсън смятала, че не може да има деца

Приятелката на Пийт Дейвидсън, Елси Хюит, се притеснявала, че може да страда от безплодие. А сега 29-годишната моделка и 31-годишният комик очакват първото си дете.

Елси се бори с ендометриоза от години и се е страхувала, че никога няма да може да има деца. После се подложила на операция, за да бъдат облекчени симптомите ѝ.

"Бях 100% убедена, че съм безплодна и няма да мога да имам деца. Така че мисля, че голяма част от това защо избрах операцията, беше - очевидно - на първо място симптомите ми, но второ - за да запазя фертилитета си или да опитам да стигна до място, на което мога да подкрепя шансовете си един ден да имам семейство", коментира звездата пред "People".

