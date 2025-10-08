IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Приятелката на Пийт Дейвидсън смятала, че не може да има деца

А сега е бременна

08.10.2025 | 00:25 ч. 0
Приятелката на Пийт Дейвидсън смятала, че не може да има деца

Приятелката на Пийт Дейвидсън, Елси Хюит, се притеснявала, че може да страда от безплодие. А сега 29-годишната моделка и 31-годишният комик очакват първото си дете.

Елси се бори с ендометриоза от години и се е страхувала, че никога няма да може да има деца. После се подложила на операция, за да бъдат облекчени симптомите ѝ.

"Бях 100% убедена, че съм безплодна и няма да мога да имам деца. Така че мисля, че голяма част от това защо избрах операцията, беше - очевидно - на първо място симптомите ми, но второ - за да запазя фертилитета си или да опитам да стигна до място, на което мога да подкрепя шансовете си един ден да имам семейство", коментира звездата пред "People".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Пийт Дейвидсън Елси Хюит двойка връзка безплодие бебе бременност
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem